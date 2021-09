Linia de cale ferată care leagă Gara de Nord și Otopeni intră în reabilitare. De când încep lucrările

"Am făcut cu compania de cale ferată (CFR SA, administratorul de infrastructură - n. r.) un program în care vor repara şi linia (între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni - n. r.). Linia nu e comodă, adică trenul se zgâlţâie destul de tare, are 100 de km/h, dar este în parametrii tehnici.Vor începe din 15 septembrie un program de reabilitare pe închideri de noapte - întâi vor înlocui elemente -, iar apoi pe închideri mai lungi de noapte cu deviere prin ramificaţia Buciumeni vor face reparaţii capitale. Programul de reabilitare va fi cu şină sudată continuă, adică felul acesta de şină care nu mai are restricţii la căldură...ne-am gândit şi la asta", a precizat el.Anunţul a fost făcut în contextul în care a susţinut inutilitatea investiţiei în linia de metrou care să lege Băneasa de aeroportul Otopeni, parte a proiectului M6. În plus, Drulă a subliniat că linia de tren care face legătura între Gara de Nord şi aeroportul Otopeni "a crescut extraordinar"."(...) Am ajuns, cred, la zi undeva în zona de 700 de mii de pasageri anualizat pentru această linie. 600 - 700 mii de pasageri anualizat faţă de traficul săptămânii trecute pe linia de aeroport. Trenurile sunt folosite, deservesc şi zona periurbană cu opriri la Otopeni şi la Mogoşoaia. Ăsta este modelul pe care trebuie să îl promovăm", a adăugat Cătălin Drulă.La 13 decembrie 2020 a început circulaţia trenurilor pe linia de cale ferată între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional ''Henri Coandă'' Bucureşti. Lucrările de modernizare a liniei de cale ferată între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional ''Henri Coandă'' au fost recepţionate la data de 4 decembrie 2020, potrivit unui comunicat al CFR SA.În data de 11 decembrie 2020, fostul ministru al Transporturilor Lucian Bode a anunţat pe contul său de pe reţeaua Facebook că trenul spre Aeroportul Otopeni va circula la un interval de 40 de minute, 24/24 ore, durata călătoriei fiind de aproximativ 20 de minute, iar costul unui bilet de călătorie 4 lei.Compania a derulat două mari proiecte feroviare pentru asigurarea legăturii directe între Gara Bucureşti Nord şi Aeroportul Internaţional ''Henri Coandă'' Bucureşti. Primul a vizat dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia - Baloteşti şi a avut valoarea de 50,5 milioane lei, fiind finanţat de la bugetul de stat. Al doilea contract a avut ca obiect construcţia liniei noi pentru Racord CF la Terminalul T1 al Aeroportului Otopeni. Valoarea acestuia s-a ridicat la 412,72 milioane de lei, iar finanţarea a provenit din fonduri europene şi de la bugetul de stat.Noua cale ferată spre aeroport porneşte din zona de racordare (fosta Haltă Odăile) pe aproximativ 600 de metri, traseul continuă cu o zonă de consolidare, în lungime de 900 de metri şi un viaduct de 1,52 kilometri, care supratraversează DN1, până la noua staţie de călători, de la Terminalul Sosiri Aeroportul Internaţional ''Henri Coandă''. Transportul feroviar dintre aeroport şi Gara de Nord durează între 20 şi 23 de minute.