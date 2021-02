Creste numarul elevilor diagnosticati cu COVID. "Trebuia sa testam tot in prima zi, asa incat sa stim care e situatia"

Medicii si asistentii scolari, insuficienti

Bani putini la Educatie si resurse umane limitate

Testarea in masa in prima zi de scoala, necesara

"In momentul in care a fost emis un ordin comun al Ministerului Sanatatii in care apar responsabilitati foarte clare asupra a ceea ce ar trebui sa faca toti cei care sunt implicati si nu se tine cont de prevederile respective, e o problema grava. Daca tu ca parinte nu realizezi primul triaj, chiar inainte de a trimite copilul la scoala, e o problema", spune Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor in Educatie."Daca a intrat in contact cu un membru al familiei care este suspect de COVID sau chiar a luat virusul respectiv, ca parinte, nu il trimiti la scoala. Se mai intampla si contrariul. Parintii trebuie sa se gandeasca la faptul ca trimit copilul in comunitate si ca sansele de a transmite virusul sunt ridicate", a completat profesorul.O alta problema, arata acesta, e si lipsa medicilor si asistentilor scolari. Mai mult, chiar si in Capitala exista cazuri in care sase, sapte unitati de invatamant sunt alocate unui singur medic."Sunt putine unitati scolare unde exista cabinete scolare in care sa fie cel putin o asistenta. Sa nu uitam ca in perioada pandemiei majoritatea au fost detasati in prima linie din spitale si policlinici, dar sunt foarte multe unitati care nu au fost deservite niciodata de un medic scolar", a explicat Marius Nistor.Sindicalistul afirma ca aici au dus politicile de austeritate luate de guvernele din ultimii ani din perspectiva educatiei."Cand a fost vorba de educatie dintr-o data nu s-au mai gasit bani. Nici pentru angajarea resurselor umane absolut necesare. Cand ai un medic la 6 - 7 unitati scolare, e imposibil sa faca un astfel de triaj. Si atunci, lasand de o parte toate aspectele legate de calificarea celui care ar trebui sa realizeze triajul, primul triaj pleaca chiar de acasa, din familie", a punctat Marius Nistor.La randul sau, Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Romania, sustine ca era de asteptat sa apara cazuri de COVID in randul elevilor, avand in vedere ca nu s-a facut testare in masa in prima zi de scoala."Am cerut testarea in masa pentru copii. Nu era normal sa testam tot in prima zi astfel incat sa stim care este situatia? Acesti copii puteau veni infectati, nu sa ia neaparat din scoala. In prezent, nu poate sa spuna nimeni ca acesti copii s-au infectat in scoala. Vorbim de mijloace de transport in comun si cu certitudine ne asteptam la aceste cazuri", a conchis Iulian Cristache.