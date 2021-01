Lista reactiilor adverse pe care le poate da vaccinul anti COVID-19 produs de Moderna

Reamintim ca 14.000 de doze au intrat ieri in Romania si au ajuns, in aceasta dimineata, la Institutul Cantacuzino, in centrul national de stocare, de unde urmeaza sa fie redistribuite catre o parte din centrele de vaccinare din tara.Concret, printre reactiile adverse posibile, se regasesc urmatoarele:Foarte frecvente, care pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane:- umflare in zona axilei- durere de cap- greata- varsaturi- dureri musculare, dureri articulare si rigiditate- durere sau umflare la locul de administrare a injectiei- oboseala excesiva- frisoane- febraFrecvente, care pot afecta pana la 1 din 10 persoane:- eruptie- eruptie, inrosire sau urticarie la locul de administrare a injectieiMai putin frecvente, care pot afecta pana la 1 din 100 persoane:- mancarime la locul de administrare a injectieiRare, care pot afecta pana la 1 din 1000 persoane):- paralizie faciala periferica temporara (paralizia Bell)- umflare la nivelul fetei (poate sa apara la pacientii carora li s-au administrat injectii in scop cosmetic)Cu frecventa necunoscuta:- reactii alergice severe (anafilaxie)- hipersensibilitate