Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Marea Britanie, singurul stat din Europa inca in zona rosie DOCUMENT

"Comitet ul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta HOTARARE:Art.1 - Se aproba clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei, prevazuta in anexa la prezenta hotarare", a transmis, joi seara, CNSU.Romanii care vin din tarile aflate in zona verde nu trebuie sa stea in carantina.Cei care intra in Romania din tarile aflate in zonele galbena si rosie stau 14 zile in carantina, cu exceptia celor vaccinati. De asemenea, pentru zona galbena sunt scutiti de carantina si cei care au un test COVID negativ. Sunt, de asemenea, exceptate de la carantina mai multe categorii de angajati , oficiali si sportivi.

Anexa Lista (4) by Ziare.com on Scribd