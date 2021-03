Lista tarilor in care vaccinarea impotriva febrei galbene este obligatorie. Pentru ce alte boli grave e impusa imunizarea la intrarea intr-un stat

Lista tarilor in care e obligatorie vaccinarea

Astfel, spun acestia, urgente de sanatate publica exista de mult , ele fiind prevazute de regulamentele sanitare internationale.Febra galbena este una dintre bolile pentru care vaccinarea este absolut obligatorie in cazul in care se doreste efectuarea unor calatorii in tarile calde, atrage atentia profesorul Emanoil Ceausu, medic infectionist la Spitalul Victor Babes din Capitala."Pentru febra galbena e obligatorie vaccinarea in multe tari din Africa. Fara vaccinare sunt tari care nu te primesc sau in care esti vaccinat obligatoriu in aeroport. Febra galbena este o boala foarte grava, se poate si muri de ea si nu exista tratament etiologic, exista doar vaccin, ca masura preventiva. In urma administrarii vaccinului, se elibereaza un certificat de vaccinare special care are o valabilitate de 10 ani", a explicat pentru Ziare.com medicul infectionist. AICI puteti consulta lista cu tarile unde vaccinarea impotriva febrei galbene este obligatorie, printre ele numarandu-se si Bahamas sau insulele Fiji. Pentru febra galbena este o solicitare de vaccinare obligatorie nu de acum , ci de zeci de ani, pentru tarile din Africa si America de Sud. Asta presupune consemnarea vaccinarii intr-un carnet galben de vaccinari internationale care le este cerut tuturor celor care intra in zonele acestea cu risc pentru febra galbena. In momentul in care apare un risc particular in anumite tari, de exemplu pentru poliomielita, devine obligatorie vaccinarea pentru acele tari si pentru acele perioade", a declarat si profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Pentru celelalte boli grave, cum este febra tifoida si alte boli care se pot contracta in aceste tari, nu exista o obligativitate de vaccinare, apreciaza medicii."E o decizie personala a fiecaruia daca sa se vaccineze sau nu. Sunt unele state care cer fisa de vacccinari, in Anglia era de obicei valabila aceasta masura. In Spitalul Victor Babes avem un centru de medicina a calatoriei unde vin oamenii si se imunizeaza nu doar pentru febra galbena, ci si pentru alte boli cum sunt hepatita A, hepatita B, febra tifoida insa aceste vaccinari sunt la cerere", a punctat profesorul Emanoil Ceausu.Despre vaccinuri conditionale vorbeste si sefa Societatii Romane de Epidemiologie."Alte vaccinari oarecum conditionale sunt si in cazul holerei, insa de mult nu a mai fost aceasta solicitare pentru ca nu au fost fenomene care sa duca la o asemenea obligativitate. Exista un regulament sanitar international sub auspiciile caruia se pot cere ca obligatorii aceste vaccinuri daca riscurile potentiale la momentul intrarii in zonele respective sunt crescute", spune epidemiologul."Aceasta decizie legata de obligativitatea vaccinarii SARS-COV-2 in anumite zone nu este ceva nou si nu este ceva care trebuie interpretat ca o discriminare sau ca o presiune. Nu sunt lucruri noi vis a vis de impunerea cu titlu de obligativitate pentru vaccinarea pentru anumite riscuri care sunt stabilite prin regulamentul sanitar international ca risc major", a conchis profesorul Azoicai.