Lista zonelor cu cele mai multe cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19. Anuntul autoritatilor

In intervalul 02.02.2021 (10.00) - 03.02.2021 (10.00) au fost raportate 87 decese (47 barbati si 40 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Bistrita-Nasaud, Braila, Caras-Severin, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vrancea si Bucuresti Judetul Timis este singurul care a ramas in zona rosie , conform raportului autoritatilor.Nr. Crt. JUDET Probe pozitive la retestare1 ALBA 192 ARAD 133 ARGES 194 BACAU 175 BIHOR 186 BISTRITA-NASAUD 47 BOTOSANI 248 BRAILA 29 BRASOV 2310 BUZAU 411 CALARASI 512 CARAS-SEVERIN 2313 CLUJ 4014 CONSTANTA 6415 COVASNA 316 DAMBOVITA 1517 DOLJ 1118 GALATI 2419 GIURGIU 220 GORJ 2321 HARGHITA 1922 HUNEDOARA 2823 IALOMITA 524 IASI 2925 ILFOV 2926 MARAMURES 1927 MEHEDINTI 328 MUNICIPIUL BUCURESTI 11429 MURES 3430 NEAMT 2631 OLT 1132 PRAHOVA 1033 SALAJ 1434 SATU MARE 1335 SIBIU 1336 SUCEAVA 4637 TELEORMAN 1638 TIMIS 3339 TULCEA 240 VALCEA41 VASLUI 342 VRANCEA 7TOTAL 827