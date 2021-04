Lista zonelor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Turcia, Ucraina si Croatia, intre tarile incluse pe lista DOCUMENT

"Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 2 aprilie, Hotararea numarul 21. Prin aceasta Hotarare a fost aprobata noua lista cu tarile/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea", a transmis, vineri seara, CNSU.Astfel pe lista se regasesc Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Wallis and Futuna, Curacao, Estonia, San Marino, Ungaria, Cehia, Iordania, Muntenegru, Serbia, Polonia, Andorra, Aruba, Uruguay, Bulgaria, Franta, Macedonia de Nord, Suedia, Bermuda, Liban, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Slovenia, Seychelles, Cipru, Palestina, Olanda, Belgia, Republica Moldova, Italia, Brazilia, Austria, Chile, Luxemburg, Monaco, Kuweit, Turcia, Ucraina, Paraguay, Armenia si Croatia.Africa de Sud se afla, se asemenea, pe lista, ca urmare a detectiei circulatiei in populatia umana a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicata.Nou introuse pe lista din aceasta saptamana sunt Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Turcia, Ucraina, Armenia, Croatia.

2 Lista State Cu Risc Epidemiologic Ridicat_02.04.2021 by Laurentiu Sirbu on Scribd