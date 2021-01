FOTO 35 de localitati, afectate de inundatii. O persoana a ramas cu masina intr-un rau, iar un barbat a fost blocat in tractor in timp ce traversa raul

"Pe fondul instabilitatii atmosferice, ploilor abundente si cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa au fost inregistrate efecte in 35 de localitati din 11 judete (CS, DB, DJ, GJ, HD, MH, PH, SB, SJ, TM si VL), unde pompierii militari, impreuna cu autoritatile locale, au intervenit pentru evacuarea apei din 65 case, 32 beciuri, 78 curti si 98 de anexe gospodaresti, precum si de la 1 operator economic", se arata in comunicatul emis de autoritati.O situatie deosebita a fost inregistrata in judetul Valcea, localitatea Dragasani, unde o persoana a ramas blocata cu autoturismul, in albia raului Pesceana, in timp ce incerca sa traverseze zona.Un alt caz similar a fost si cel din judetul Mehedinti, in localitatea Piatra Alba, unde salvatorii au intervenit pentru salvarea unui barbat surprins de viitura, in timp ce incerca sa traverseze albia raului Topolnita, cu tractorul.Persoanele au fost salvate la timp.De asemenea, din cauza vremii nefavorabile, traficul rutier a fost temporar blocat pe patru drumuri nationale (DN 66A/GJ, DN 67/MH, DN 64/VL si DN 7A/VL) si pe trei drumuri judetene (DJ 703 M/VL, DJ 673 C/GJ si DJ 671 B/GJ).Traficul feroviar a fost temporar intrerupt pe o linie feroviara industriala intre localitatile Lupeni si Petrosani/HD si se desfasoara restrictionat pe un fir, intre localitatile Calimanesti si Brezoi/VL, pe sectia de cale ferata 201 Valcea - Sibiu, insa echipaje specializate se afla in teren pentru refacerea terasamentului caii ferate.In momentul transmiterii acestei stiri, la nivelul judetelor Dolj si Valcea, echipaje specializate intervin pentru evacuarea apei din gospodarii si pentru degajarea aluviunilor de pe arterele rutiere si ferate, afectate de aversele torentiale.Pentru prevenirea situatiilor care pot pune in pericol viata, autoritatile recomanda populatiei sa respecte urmatoarele masuri:* Nu va deplasati prin curenti de apa, puteti sa va pierdeti echilibrul* Nu va deplasati cu autoturismul in zona inundata* In cazul in care sunteti surprinsi de viitura, urcati-va catre partile superioare ale locuintei sau pe acoperis, pana la sosirea echipelor de salvare