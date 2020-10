Localitatea Berceni intra in scenariul rosu; masca de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice deschise

Rata de infectare in Berceni este de 3,31 la mia de locuitori, potrivit sursei citate.In urma sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, au fost adoptate, pentru o perioada de 14 zile, urmatoarele masuri: purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise; organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor institutiilor de spectacole si/sau concerte este interzisa; activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa; activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati; activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa; se suspenda temporar activitatile didactice care presupun prezenta fata in fata, din unitatile de invatamant aplicandu-se scenariul 3 (participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online).De asemenea, in comuna Afumati, rata este de 1,53 la mia de locuitori, in comuna Copaceni - 1,71, iar in comuna Mogosoaia - 1,65, aici aplicandu-se corespunzator masurile prevazute in HG nr. 856 din 14 octombrie, pentru o perioada de 14 zile incepand de sambata, ora 20,00.