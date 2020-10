UPDATE Localitatea Darasti din Ilfov intra in scenariul rosu. Restrictii in Buftea si Mogosoaia

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis restrictii pentru localitatile Buftea si Ganeasa, unde rata de infectare este de peste 1,5 la mia de locuitori Restrictii au fost stabilite de CJSU Ilfov si pentru alte trei comune unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile se incadreaza intre 1,5 si 3 la mia de locuitori si anume Afumati (1,53), Copaceni (1,71) si Mogosoaia (1,65).Aceste masuri se vor aplica pentru o perioada de 14 zile, incepand de duminica, de la ora 20:00, situatia urmand a fi reevaluata la finalul acestei perioade.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Prefectura Judetului Ilfov, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, aplicarea mai multor masuri la nivelul localitatii Darasti, avand in vedere ca rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile, a depasit valoarea de 3/1.000 locuitori, respectiv 3,98/1.000:- purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise;- organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este interzisa;- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa;- activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;- activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa;- se suspenda temporar activitatile didactice care presupun prezenta fata in fata, din unitatile de invatamant aplicandu-se scenariul 3 - participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online.