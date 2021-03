Judetul Ilfov devine un urias focar de COVID-19. Alte patru localitati ar urma sa intre in carantina

Prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir, a precizat, sambata, la Digi 24, ca se asteapta emiterea, de catre seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a ordinului de carantina zonala, anunta AGERPRES "Aseara, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, ca urmare a analizelor de risc transmise de catre cei de la DSP si cu avizul INSP, s-au transmis propunerile de carantina zonala pentru cele patru localitati - Domnesti, Jilava, Pantelimon si Voluntari", a afirmat Daniel Zamfir.Conform datelor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov vineri, incidenta cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori a trecut de 6 in aceste localitati: Domnesti - 6,98, Jilava - 6,66, Pantelimon - 6,82, Voluntari - 7,43.Judetul Ilfov are deja 10 localitati in carantina din cauza infectarilor cu SARS-COV-2.