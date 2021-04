Localurile din Arad in care cel putin 90% dintre angajati sunt imunizati vor fi semnalizate drept "sigure pentru clienti"

Acest demers este sustinut de patroni, iar marca ce va fi afisata la intrare va cuprinde insemnele DSP si ale HORECA Mai multi patroni au spus ca vor sprijini demersul autoritatilor si ca spera ca in jur de 1.000 de angajati HORECA din municipiul Arad vor fi vaccinati in cadrul "Maratonului Vaccinarii", campanie a Primariei Arad care va avea loc in perioada 7 - 9 mai.In cadrul maratonului, vor fi administrare vaccinuri Pfizer fara programare, in holul Palatului Administrativ si in Piata Revolutiei. Un eveniment similar a fost la Timisoara si urmeaza sa se organizeze in Capitala, Cluj, Targu Mures si Iasi."Ne dorim sa devenim primul judet care sa deschidem HORECA. Acolo unde se va depasi gradul de vaccinare de 90% in randul angajatilor, vom semnaliza locatia ca locatie sigura, cu sigla HORECA si cea a Directiei de Sanatate Publica Arad", a spus directorul DSP Arad, Horea Timis.Prefectul Aradului, Toth Csaba, a subliniat importanta campaniei de vaccinare si a declarat ca sunt necesare actiuni similare si in judet, nu doar in municipiu. El a spus ca a avut deja discutii cu primarii, carora le-a cerut sa se implice pentru a gasi solutii prin care accesul la vaccinare sa devina facil.