Nu mai sunt locuri pentru pacientii COVID in spitalele din Buzau. Mai multe persoane asteapta in UPU eliberarea unui loc

"Pot sa va spun ca este foarte greu pentru noi toti, medici , asistente, infirmiere, suntem cu totii extrem de obositi, fluxul de pacienti este extrem de mare in ultimele 2-3 saptamani, practic s-a produs un blocaj, intrucat nu mai sunt locuri la oxigen nicaieri in judet si au ramas pacienti cantonati in UPU. Cu ajutorul colegilor nostri sunt tratati ca si cum ar fi intr-o sectie de spital , colegul meu, seful sectiei UPU, s-a ocupat de dotarea farmaciei, dar acest lucru nu este normal pentru ca practic s-a blocat circuitul si, dupa cum bine stiti, ambulantele stau in curtea spitalului", a declarat seful Sectiei de Pneumologie de la Spitalul Judetean Buzau, medicul Nicoleta Birca. Tot mai multi pacienti ajung la medic cu afectare pulmonara serioasa . Chiar si dupa spitalizare, pacientii merg acasa dependenti de oxigen, dar si cu alte sechele de natura cardiaca sau neurologica."In acest moment, in sectia de Pneumologie avem internati 34 de pacienti COVID, 20 de pacienti Pneumologie non-COVID si 14 pacienti cu TBC pulmonar. Varstele pacientilor - intre 40 si 80 de ani, sunt forme mult mai severe ca in valul trecut, cu afectari pulmonare intre 40 si 80%, forme de o gravitate mult mai mare, marea majoritate sunt dependenti de oxigen, cu flux inalt. Pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2 cu forme medii, severe pot ramane cu multe sechele, in primul rand pulmonare, o parte dintre ei pleaca dependenti de concentrator de oxigen o perioada lunga de timp, o luna, doua luni si mai mult. De asemenea, pot ramane cu sechele cardiace si sechele neurologice importante", a afirmat medicul Nicoleta Birca.Medicul a subliniat ca este important sa se respecte regulile impuse de autoritati, iar la cel mai mic semn de boala pacientii sa se testeze.Luni dimineata, toate cele 14 locuri din sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau sunt ocupate. Doi pacienti sunt in stare deosebit de grava si sunt intubati, in timp ce celelalte 68 de locuri din sectiile de Boli Infectioase si Pneumologie sunt ocupate. De asemenea, 7 pacienti pozitivi sunt cantonati in Unitatea de Primiri Urgente in asteptarea eliberarii unui loc pentru a fi internati pe sectie.La spitalul suport COVID din Ramnicu Sarat sunt internati 121 de pacienti, iar luni dimineata, pentru prima oara dupa mult timp, niciun pacient nu este intubat.