O loja masonica controleaza de 15 ani Sectorul 6 din Bucuresti. Fostii primari Gabriel Mutu, Cristian Poteras si Rares Manescu, parte din organizatie

Din loja masonica fac parte trei primari, sase consilieri locali, doi consilieri generali, trei deputati, cinci sefi din Ministerul Transporturilor, secretarul Primariei Sectorului 6, doi directori de investitii, doi de la Protectia Copilului si alti doi de la Administratia Domeniului Public.Printre ei se numara Demitrel Spiridon, liberal vechi, Manuel Avramescu, finul sotilor Rares si Ramona Manescu , Horia Razvan Mironescu, vicepresedinte PNL sector 6 in mandatul lui Rares Manescu si Marius Lacatus , seful Administratiei Pietelor Sector 6.Rise Project scrie ca fostii primari, Gabriel Mutu, Cristian Poteras si Rares Manescu s-au regrupat in organizatia discreta cu tot cu aparatul primariei, format din directori si functionarii loiali. Din grupul masonic face parte si camarila premierului Orban, alcatuita din liberali vechi care amesteca functii publice cu afaceri private inca din anii 90. Aproape toate personajele din loja Calugareni au prosperat sub guvernarea USL.