Rezultate Loto 6 din 49 si Joker. Numerele extrase joi, 10 iunie

Numerele extrase joi, 10 iunie 2021Premiul de azi la Loto 6/49: Peste 178.000 de euro (aproximativ 878.000 de lei) La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 878.000 de lei (peste 178.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,65 milioane de lei (peste 335.600 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,6 milioane de lei (peste 5,81 milioane de euro). La tragerea Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report de peste 31.300 de lei.La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 162.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 25.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 115.000 de lei (peste 23.400 de euro).