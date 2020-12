Loto: Report urias la Joker la extragerea de duminica, 20 decembrie

De asemenea, la Loto 6/49 este in joc o suma de aproximativ peste 996.000 de lei (peste 204.600 de euro), iar la Noroc este un report cumulat in valoare de peste 1,53 milioane lei (peste 314.600 de euro).La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report de peste 913.000 de lei (peste 187.500 de euro) la care se adauga cate un autoturism Dacia Logan pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie.In acelasi timp, la jocul Loto 5/40 Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu cate un autoturism Dacia Logan pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie.La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 26.000 lei, iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 89.000 de lei (peste 18.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 39.000 de lei.Valoarea unui autoturism Dacia Logan este de 45.324,70 lei.Potrivit sursei citate, acordarea castigurilor in autoturisme se va face in ordinea cronologica a revendicarii castigurilor, in limita numarului de autoturisme disponibile.In situatia in care numarul total de variante castigatoare la categoria a II-a la Joker si la categoria I la Loto 5/40 este mai mare decat numarul de autoturisme Dacia Logan disponibile la nivelul CN Loteria Romana pentru a fi acordate ca premii: dupa epuizarea numarului de autoturisme Dacia Logan disponibile se va acorda contravaloarea in bani a autoturismului/autoturismelor aferente celorlalte variante castigatoare mentionate (respectiv contravaloarea in bani autoturism: 45.324,70 lei).La tragerea Loto 6/49 de joi, 17 decembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 59.062,80 lei. Biletul norocos a fost jucat in Craiova si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49.Duminica, 20 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 17 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 11.500 de castiguri in valoare totala de peste 483.800 de lei.