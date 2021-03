Lucia Hossu Longin, despre demiterea lui Octav Bjoza: "Decizia Premierului m-a socat. Domnia sa n-a demis oameni care au facut mult rau acestei tari"

"Un luptator anticomunist, care si-a trait tineretea prin cele mai grele inchisori si lagare din gulagul romanesc si a carui prezenta in Cabinetul Florin Citu era un titlu de noblete pentru echipa prim-ministrului", a scris Lucia Hossu Longin pe Facebook."Despre ce vorbim? Octav Bjoza nu a negat Holocaustul si nu i-a pus in discutie dimensiunile. Eu, care l-am auzit adesea vorbind in public, stiu ca a respectat si respecta suferinta evreilor. A cerut doar ca legea 232/2020 sa aduca unele reparatii materiale copiilor fostilor detinuti politic, care au avut imens de suferit in anii comunismului. Romania a avut cea mai consistenta rezistenta anticomunista din Est, mii de luptatori care au murit, pentru libertate, in munti sau la zidul din Valea Piersicilor", a scris aceasta pe Facebook."Ii facem acum fascisti si legionari , asa cum i-au etichetat, in mod fals, Tribunalele Poporului, dupa ce ne-am mandrit cu jertfa lor? Ce-ar insemna, astazi, ca urmasii marilor tortionari sa fie urmariti si sa plateasca pentru crimele parintilor si bunicilor lor? Suntem o tara crestina, care n-a aplicat vendeta, asa incat, copiii si nepotii capilor Securitatii din perioada neagra a Romaniei sunt astazi prosperi oameni de afaceri si beneficiari ai unui statut social de elita. Uneori, acesti copii si nepoti ajung si in Parlament", a spus Lucia Hossu Longin."Vorbind de responsabilii reeducarii de la Pitesti, anume de Alexandru Nicolschi, Misu Dulgheru si Tudor Sepeanu, Octav Bjoza n-a atacat comunitatea evreiasca, pentru ca, asa cum stim, fenomenul criminal dictat de Stalin si de agentii NKVD, organizat de PCR, n-a avut o fundamentare etnica. Si din randul evreilor, si din partea romanilor, s-au angajat, in acest experiment monstruos, oameni fara mila si fara Dumnezeu", a completat Lucia Hossu Longin."In sfarsit, opiniile domnului Bjoza nu pot fi sanctionate, gandindu-ne, in primul rand, ca oamenii care au suferit au cuvinte mai tari, mai aspre, incarcate de durerea amintirii, iar asta ii face sa judece faptele cu alte unitati de masura. Asa era Ticu Dumitrescu, asa este si Octav Bjoza, dupa 30 de ani nu ne-am obisnuit cu ei? Decizia Premierului m-a socat. Domnia sa n-a demis oameni care au facut mult rau acestei tari si acum, in mod rusinos, "la comanda", este dat afara omul care onora, prin prezenta, Guvernul Romaniei. Ii cer domnului Citu sa revina asupra deciziei, pentru ca avem in fata un tablou apocaliptic al unui guvern in care orice logica pare sa fi fost abolita si cel mai curat om din aceasta echipa de conducere, omul simbol, este indepartat. Decizia aceasta face Romania de rusine. Opriti-o, domnule Prim-ministru, pana cand nu va intuneca, definitiv, mandatul dumneavoastra!", a conchis Longin.