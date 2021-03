Ministrul de Interne, audiat ca martor in dosarul "Hidroelectrica", in care este judecata Elena Udrea: "Am urmarit interesul statului roman"

Bode: Eu am urmarit interesul statului roman

Lucian Bode a explicat ca a fost chemat sa dea declaratii in legatura cu contractele incheiate de Hidroelectrica in anul 2012, pe vremea cand era ministru al Economiei."In anul 2017, am avut aceasta calitate de martor in procesul de urmarire penala si am dat o declaratie la DNA. Mi-am mentinut aceasta declaratie in fata instantei, Justitia trebuie sa se infaptuiasca. (...) FMI avea incheiat cu Guvernul Romaniei un acord. Printre obligatiile asumate de Romania in acordul cu FMI era si cea de reziliere - renegociere a contractelor bilaterale de vanzare a energiei electrice.Eu am preluat mandatul de ministru al Economiei in perioada in care acest proces de reziliere - renegociere era in derulare. In perioada in care am fost ministru, am spus si in fata instantei, imi amintesc ca echipele de negociere de la Hidroelectrica aveau printre altele obligatia sa urmareasca perioada de valabilitate a acestor contracte, reducerea cantitatii de energie electrica livrata, cresterea tarifelor la care se vindea energia electrica si introducerea unei clauze de hidraulicitate scazuta", a declarat Bode."Ce inseamna asta? Cand era seceta, Hidroelectrica sa nu fie obligata sa vanda energie in cantitatea contractata. Acestea sunt chestiunile despre care am vorbit foarte mult in 2012. Din pacate, misiunea FMI era in derulare cand Guvernul Mihai-Razvan Ungureanu a fost demis prin motiune de cenzura in aprilie 2012. Asadar, eu am putut sa spun de unde a preluat Hidroelectrica aceste contracte in mandatul meu si pana unde le-a dus", a mai spus Lucian Bode, citat de agrepres.ro Intrebat de jurnalisti daca s-au facut presiuni la acea vreme ca anumite firme sa beneficieze de tarife preferentiale de la compania Hidroelectrica, Bode a spus: "Nu. Eu am urmarit interesul statului roman si dovada a afirmatiei mele stau rezultatele negocierilor la sfarsitul mandatului meu".