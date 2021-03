Lucian Bode, despre politistii care au torturat: "Am sesizat Parchetul. Avem toleranta zero fata de astfel de indivizi"

Opt politisti, vizati de dosar

"Ministerul s-a autosesizat in cazul agresiunilor de la sectia 16 de politie. Avem toleranta zero fata de astfel de indiviz. Opinia publica a fost oripilata sa vada de ce au fost in stare acesti politisti dar ce nu s-a observat a fost ca atat pentru situatia din 2018 cat si in 2020 Ministerul Afacerilor Interne s-a autosesizat si a trimis cazurile catre Parchet. Vom sesiza organele penale pentru a face curatenie in sistem", a mai declarat Ministrul de Interne, Lucian Bode.Unul dintre cei trei politisti arestat in dosarul de tortura de la Sectia 16 de Politie din Bucuresti este lider sindical.Politistul a fost arestat pentru sechestrarea si torturarea a doi tineri care, in toamna anului 2020, au indraznit sa le spuna "oamenilor legii" sa poarte masca.In acest dosar au fost retinuti opt politisti, iar sapte dintre ei au fost dusi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Insa doar trei dintre ei au fost arestati joi, 4 martie. Alti trei au fost pusi sub control judiciar iar in cazul unui alt politist nu s-a dispus nicio masura.