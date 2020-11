INTERVIU Lucian Viziteu, primarul USR al Bacaului: "Nu sunt de acord cu nicio masura luata. Inchiderile nu sunt eficiente"

Viziteu: Cea mai mare problema este educatia. Online-ul nu functioneaza

Ieri m-am intalnit cu prefectul Bacaului si l-am rugat sa ma invite. Saptamana trecuta am trimis si o scrisoare in care le-am cerut sa ma invite, tinand cont ca sedintele au impact asupra orasului si as vrea sa fiu prezent in luarea acestor decizii. Dupa discutii, se pare ca a fost convocata o sedinta, dar tot nu am fost invitat.Prefectul nu are o obligatie legala sa ma invite. Poate se tem ca i-as convinge sa faca altfel. Abia il cunosc pe acest prefect, este a doua intalnire cu el. Poate la urmatoarele ma vor invita. Daca nu ma vor invita in continuare, o sa apelez la cai juridice, adica sa atac in contencios administrativ aceste hotarari. HoReCa a pierdut si a castigat de curand intr-un proces cu Prefectura.Aici este un intreg lant care incetineste sau isi opreste activitatea odata cu restaurantele, acestea sunt doar varful icebergului. Ei au avut momente in care contractasera furnizori si produse pentru evenimente, iar acestea erau pe drum sau venisera si au fost nevoiti sa plateasca. Fiind inchisi, nemaiexistand posibilitatea somajului tehnic, isi trimit angajatii in somaj sau le desfac contractul de munca.Cea mai mare problema, din punctul meu de vedere, este educatia. Online-ul nu functioneaza. Am depus un proiect de 5 milioane de euro saptamana aceasta pentru dotarea tuturor claselor care nu au cele necesare. Cat timp se face scoala in sistem online, este clar ca nu prea se face. Am semnale de la parinti si de la profesori ca nu se face scoala, nu ai cum sa le mentii atentia copiilor. Pentru viitorul orasului, sa continuam pentru un an, un an si jumatate este catastrofal. O sa avem o generatie cu lacune in educatie de un an, un an si jumatate, pe care nu le vor putea recupera niciodata. Acest lucru inseamna calificare redusa, joburi cu venituri reduse, somaj si probleme sociale. Problema acuta este reprezentata de parintii care trebuie sa stea cu copiii, cei care au venituri, platesc o bona, iar cei care nu au venituri, trebuie sa stea acasa.De partea cealalta, nu am vazut niciodata sa se ia in considerare si efectul indirect al acestor masuri. Inteleg ca aceste masuri sunt tintite strict pentru a limita raspandirea acestui virus. Care este reversul medaliei? Cat ne costa pe noi ca oras carentele educationale, impactul locurilor de munca care dispar si al oamenilor care intra in somaj, al riscului de insolvente si faliment? Care este impactul asupra celor care au nevoie de tratamente medicale, dar nu si le mai permit? Sanatatea lor nu este pusa in pericol?Eu, sincer, nu sunt de acord cu nicio masura luata, pentru ca nicio decizie nu tine cont de nimic, este generala. Inchidem si gata. Aceste inchideri, din punct de vedere epidemiologic, s-au vazut ca nu sunt eficiente. Asta o arata cifrele. De cand avem aceste restrictii, numarul cazurilor a crescut.Pentru mine, ideal ar fi sa revenim la normal, cu masuri de protectie. Eu, in timpul campaniei, am fost pe strada o luna si jumatate, de dimineata pana seara. Am dat mana cu mii de oameni si nici nu m-am infectat. Am vorbit cu cei de la DSP si mi-au zis ca infectarea se intampla in momentul in care te simti in siguranta si neglijezi aceste masuri. Cat timp stai cu masca, te dezinfectezi la fiecare contact, riscul este extrem de redus. Inchiderea scolilor si a restaurantelor nu ajuta. O sa vin si cu o strategie prin care vom ajuta populatia sa respecte aceste masuri. Ideal ar fi ca aceste hotarari sa se faca treptat, prin consultare cu toti partenerii. De exemplu, HoReCa are o serie de masuri impuse prin lege.Trebuie sa se ia fiecare caz in parte, scoala cu scoala. Poate sunt niste scoli care reusesc sa isi faca circuite, care reusesc sa aiba tot ce le trebuie ca masuri de siguranta si nu au cazuri de Covid-19. La noi nu a contat acest lucru, le-a inchis pe toate. Au fost scoli in care au fost cazuri, e normal sa le inchidem temporar, ca sa nu se raspandeasca printre copii. Daca nu ai nici un caz si respecti masurile, de ce sa inchizi scolile? Masurile au fost aplicate cu ochelari de cal. A fost starea de urgenta in care s-a inchis totul si ce s-a rezolvat? Nu s-a rezolvat nimic? Ne-a mai dat putin timp.Sunt unii care cer carantina. Stam doua saptamani, apoi deschidem si vin zeci de persoane din alt judet si ne-am infectat iar. Nu ne permitem nici economic, cultural sau social sa continuam cu acest lucru. Singura solutie este sa inchida tot in toata lumea, ceea ce nu se va intampla. Noi ne omoram economia si viitorul copiilor pentru ceva ce este inevitabil. Eu as vrea sa luam masuri de la caz la caz, iar municipalitatea sa faca tot posibilul sa se respecte aceste reguli.Se fac multe teste, ne comparam cu marile orase. Din discutia pe care am avut-o cu DSP, a reiesit ca facem suficiente teste pentru toti care vor sa se testeze. Noi avem in subordine doua spitale. Spitalul Municipal Bacau ne apartine, dar este operat de Spitalul Judetean de Urgenta.Din ce stiu, niciodata nu s-a atins capacitatea maxima a paturilor la ATI pana acum. Avem unitati dotate suplimentar, dar nu avem medici sa le opereze. Pana acum, din ce unitati sunt, nu a fost atinsa capacitatea lor maxima.Da, pentru partea de ATI este un deficit. Aici este sarcina ministerului, prin DSP-uri. Ei centralizeaza acest necesar din toate judetele, se colecteaza la nivel national, iar in functie de diverse criterii se realoca medici dintr-un judet in altul.Sunt doua chestiuni diferite: apa calda si apa rece. Apa calda este gestionata de compania Termoenergie, detinuta de municipalitate. Acolo s-au facut foarte multe lucrari pe partea de distributie, retelele din oras sunt finalizate, partea de productie este modernizata. Am gasit o grea mostenire la turbina principala din acest sistem de incalzire centralizat. Ea si-a consumat durata de viata si trebuie facuta o revizie totala. Turbina trebuia sa o faca fostul primar, dar nici macar nu a bugetat banii. Costa 17 milioane de lei, iar banii nu ii avem. Incerc sa gasesc solutii pentru fiecare luna de iarna in care nu va functiona turbina mare si vom avea pierderi. Aceasta problema a fost neglijata de primar. Exceptand acest lucru pe care il vom face, pe partea de termie, nu mai avem mare lucru de facut.Apa rece este gestionata de o companie in care Primaria Municipiului Bacau este actionar majoritar. Pe langa problemele curente, ca nu s-au comportat frumos cu angajatii, au fost implicati intr-un proces si trebuie sa plateasca foarte multi bani, pe partea de investitii sunt doua lucruri de facut. Este vorba despre o rezerva de apa, de conectarea la surse alternative de alimentare cu apa a statiei de pompare. Noi luam apa de la 50 de kilometri distanta, din Valea Uzului. Voi continua aceasta investitie si sper sa o finalizez, urmand sa alimentam orasul dintr-o sursa alternativa cand vor mai fi avarii. Apa de acolo se va depozita in niste rezervoare, iar acelea ne vor da o gura de aer trei-patru zile, pana se rezolva problema.Exista doua tronsoane ale conductei care transporta apa din oras pana la sursa de apa. Jumatate a fost deja renovata cu fonduri acum mult timp. Inteleg ca nu prea a fost o lucrare buna, pentru ca in ultimii zece ani au fost zece mari avarii, cinci pe segmentul nereabilitat, cinci pe segmentul reabilitat. Cred ca lucrarile de reabilitare au avut niste probleme. Urmeaza sa facem o investigatie completa sa vedem unde si cum trebuie intervenit.In paralel, exista un proiect in care este inclusa reabilitarea conductei vechi si suntem in ultima faza de aprobare a finantarii la Ministerul Finantelor si Ministerul Fondurilor Europene. Sper ca la anul sa inceapa licitatia, apoi lucrarile. Mi-am propus ca in acesti ani sa elimin posibilitatea sa stam fara apa rece. Urmatoarea solutie va fi sa aduc inca o sursa de apa cu care sa alimentez orasul, sursa din care ne putem alimenta continuu.Sa facem orasul mai atractiv, mai ales in vreme de pandemie. Primaria trebuie sa fie motorul investitional. Avem deja zece proiecte in lucru, am luat legatura cu mai multi operatori privati, carora le-am castigat increderea si care isi vor debloca cateva proiecte ca sa investeasca.Diverse imobiliare, cladiri de birouri si apartamente, proiecte de extindere a orasului. Sunt sume mari care se vor investi si care vor merge in economia locala. Sunt si dezvoltatori de hub-uri logistice in oras si in afara orasului. Urmeaza sa ma mai intalnesc si cu altii. In urmatorii patru ani vreau sa schimb relatia cu mediul de afaceri din inexistenta intr-una de parteneriat continuu, atat in luarea deciziilor pe fiscalitate si pe strategii de dezvoltare, dar si consultarea atunci cand ei vor sa dezvolte un proiect, sa fie o viziune integrata.Da, reticenta este de inteles, dar sunt si alte tipuri de companii care nu au nevoie de infrastructura rutiera, de autostrazi, ci doar de inteligenta, spre exemplu. Pe de alta parte, se va deschide un brat al centurii, iar acest aspect s-a mai schimbat. Pe plan national, voi milita pentru investirea fondurilor in infrastructura din Moldova, iar pe plan local, voi incerca sa atrag orice fel de firma care si-ar dori sa se stabileasca aici, pentru care infrastructura nu este o problema in acest moment. Cred ca primaria va fi un principal investitor in lucrarile publice, iar in paralel voi incerca sa castig increderea investitorilor, sa vada ca este o perspectiva de crestere.Cetatenii isi doresc un stadion. Am inceput deja demersurile in cadrul Companiei Nationale de Investitii (CNI) care prinsese aceasta investitie intr-un plan sinteza. In functie de ce zic si ei, vom initia o actualizare a unui plan. Va fi o discutie larga cu investitori privati, cu Uniunea Arhitectilor din Romania si experti in urbanism pentru actualizarea strategiei de dezvoltare durabila a orasului. In urma acestor consultari, vom vedea unde este mai bine sa fie acest stadion, daca pe actualul amplasament sau nu. Daca nu, trebuie sa vedem ce vom face pe acel loc, ca sa nu ajungem cu terenurile retrocedate, si trebuie sa vedem unde vom pune stadionul si cum vom dezvolta orasul. Stadionul este doar o parte dintr-un complex pe care il construim.Pe scurt, da, vrem sa facem stadion, ramane o decizie mai larga unde il facem. Pe partea de finantare, am asteptari de la CNI. Daca ei vor spune ca nu il finanteaza, vom discuta cu mediul de afaceri pentru a stabili un parteriat public-privat.Pe partea de sport, planul meu este sa revitalizez sportul de masa, nu sportul de performanta. Nici nu putem sa vorbim in mod serios de sport de perfomanta local fara o baza de masa. Performanta se face, acum, doar daca aduci jucatori din alte zone, iar acest lucru se intampla pentru ca nu exista o pepiniera locala pentru viitorii sportivi de performanta. Sportul de performanta nu este domeniul meu de pricepere. As vrea sa pastram in limitele bugetului echipele performante, dar prioritatea va fi sportul de masa.Este un punct de start ce am cerut si are ca termen doua saptamani, ca sa nu isi blocheze alte activitati. Este, practic, o autoevaluare, iar scopul ei este sa vad ce fac angajatii primariei in doua luni. Au fost unii care nu au fost chiar incantati, este prima oara cand li se cere asa ceva. Planul meu este sa eficientizez lucrurile. Prin eficientizare, nu maschez cumva o intentie de restructurare. Finalizarea organigramei sper sa o fac pana la sfarsitul anului si sa o si adopt in Consiliul Local, astfel incat sa incepem anul viitor cu o noua organigrama si o noua viziune bugetara. Oganigrama de acum este din 2014 si nu reflecta deloc realitatea institutionala. Sunt cazuri in care unii paseaza vina pe altii si nimeni nu are responsabilitate.Sub 15% din bugetul total de pe anul acesta.Da, ma bazez pe fonduri europene. Dupa ce fac o rectificare bugetara de urgenta, voi vedea ce va ramane pentru anul viitor. Anul acesta a fost un an atipic, s-au luat multi bani de la diverse investitii si s-au folosit pentru cheltuieli Covid, bazandu-ne pe promisiunea ca Guvernul ii va returna. Guvernul nu ii va returna anul acesta, ci undeva in primul trimestru al anului viitor. Ne-a dat peste cap totul. In plus, mai este politica de impozite si taxe locale. Aceasta politica este in lucru si este o componenta destul de importanta in bugetul local, aproximativ 30%. Mai avem o constrangere externa, fiind vorba de cota pe impozitul pe venit. Daca guvernul actual sau majoritatea actuala nu face nimic, de la 1 ianuarie vom primi doar 40% din cota pe impozitul pe venit, nu 60%, asa cum ar trebui. Diferenta de 20% este colosala si va avea un impact grav asupra noastra. Eu, ca primar, ma gandesc ca nu o sa am bani de functionare, daramite de investitii din bugetul local.Una este revenirea la normalitate a functionarii serviciilor publice, in primul rand, a scolilor. Apoi, restul activitatilor economice. Iar a treia prioritate, care este interna, este organigrama, ca sa pot lansa si concursuri, pentru ca sunt foarte multi oameni in delegare. Apoi, finalizarea insulei si a rezervei de apa.Finalizarea proiectului initial s-a amanat, contractul de lucrari este suspendat, pentru ca faza de proiectare a expirat si trebuie reactualizat proiectul. Este un aqua park de finantat, o sera si un perete de escalada. Luna aceasta, proiectul ar trebui sa fie revizuit, ca sa putem incepe lucrarile. Cred ca in februarie-martie 2021 ar trebui sa fie finalizat. Proiectul rezervei de apa nu ar trebui sa dureze mai mult de aprilie-iunie 2021.