Lucrarile de la Aeroportul "Delta Dunarii" au fost finalizate. Cand vor incepe zborurile pentru turisti

"Astazi s-a facut receptia lucrarilor la Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea - a fost finalizat un proiect deosebit de important, finantat prin #ITIDeltaDunarii, care a vizat cresterea sigurantei si a securitatii pasagerilor pe #aeroport.Lucrarile au constat in construirea unei remize pentru acomodarea optima a autovehiculelor cu gabarit mare, precum si spatii necesare pentru echipamentele aeroportuare de deservire a aeronavelor. In plus, s-au amenajat benzile aferente suprafetelor de miscare si a unui drum perimetral de securitate in incinta aeroportului, completat de un sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei traficului #aerian, cu functia de monitorizare a operatiunilor aeriene si deservire la sol a aeronavelor", a afirmat Horia Teodorescu pe Facebook Potrivit presedintelui CJ Tulcea, luna aceasta va fi depus un proiect pentru extinderea terminalului de pasageri astfel incat sa se mareasca capacitatea de operare a aeronavelor. Totodata, Teodorescu vorbeste despre posibilitatea unor curse regulate pentru turistii care vor sa viziteze Delta Dunarii."Se poarta discutii cu mai multe companii aeriene pentru deschiderea curselor regulate si a unor curse charter, pentru turistii care vor sa viziteze Delta Dunarii.Un aeroport nu inseamna doar o pista si o cladire, asadar #Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea, #Podul peste Dunare si #Portul Tulcea sunt cele trei proiecte curajoase prin care conectam mai bine Tulcea la Romania si la Europa!#Conectarea judetului din punct de vedere aerian, rutier si naval va conduce la dezvoltarea turismului si a investitiilor in judet, implicit mai multe locuri de munca si un nivel de trai mai bun pentru fiecare tulcean", a conchis Horia Teodorescu.