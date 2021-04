Cum avanseaza lucrarile pe santierul Pasajului Berceni. Noul giratoriu suspendat care se ridica pe Centura Bucuresti VIDEO

Potrivit informatiilor facute publice sambata, 3 aprilie, in scurt timp va incepe largirea la patru benzi pe portiunea dintre Berceni (DJ401) si localitatea Jilava. Noile imagini, filmate cu drona, prezinta stadiul in care se afla proiectul. Imagini noi de pe santierul Pasajului Berceni , Centura Bucuresti unde antreprenorul a inceput asternerea balastului stabilizat pentru largirea la 4 benzi pe portiunea dintre Berceni (DJ401) si Jilava. In continuare se lucreaza la realizarea suprastructurilor pilelor care vor sustine giratoriul suspendat", a scris Construim Romania pe Facebook