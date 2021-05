CNAIR anunta ca navigatia de pe Dunare va fi afectata de lucrarile de la podul din Braila

"In perioada 31.05.2021 - 19.06.2021, de luni pana sambata, in intervalele orare 8,00-11,00 si 13,00-16,00, e interzisa navigatia pe Dunare in zona lucrarilor Podului suspendat de la Braila pentru toate navele, convoaiele si ambarcatiunile de orice tip. Aceste restrictii de navigatie pe Dunare, instituite prin avizul emis de Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati, sunt necesare pentru demararea lucrarilor de ridicare si montare a cablurilor pasarelelor provizorii pe deschiderea principala. Zonele de ancoraj pentru navigatia in amonte si aval sunt cele stabilite prin Avizul catre navigatori nr.33 din 25 noiembrie 2020, emis de Capitania Zonala Galati", se arata intr-un comunicat de presa al CNAIR.Pe data de 18 mai, CNAIR a anuntat ca a inceput operatiunea de ridicare a platformei de lucru la Podul suspendat peste Dunare, cu ajutorul careia vor fi trase cele doua cabluri de otel, care vor sustine tablierul, respectiv calea de rulare a podului."Au inceput lucrarile de ridicare a platformei de lucru la Podul suspendat de la Braila. In paralel, se vor monta si cele doua cabluri de otel peste pod. De asemenea, au inceput lucrarile si pentru primii 7 kilometri ai drumurilor de legatura", se arata in anuntul de pe contul de Facebook al CNAIR.In ceea ce priveste instalarea cablului pasarelei pe deschiderile laterale Braila si Jijila, potrivit CNAIR, cablul pasarelei se va ridica cu ajutorul troliului montat la nivelul superior al pilonilor si conectat la grinda de ancorare a pasarelei provizorii. "Trailer-ul incarcat cu derulatorul manual si bobina de cablu se va deplasa de la baza pilonilor Braila/Jijila, spre blocurile de ancoraj Braila/Jijila, desfasurand astfel cablul pasarelei. Cablul troliului D/D, amplasat in zona blocului de ancoraj Braila/Jijila, se va conecta cu sabotii de prindere aferenti cablului pasarelei temporare. Se va trage cablul pasarelei cu ajutorul troliului D/D si se va conecta la grinda de ancorare", au explicat reprezentantii CNAIR.Reprezentantii CNAIR au explicat si cum va decurge operatiunea de instalare a cablului pasarelei pe deschiderea centrala. "Se va ancora gabara la malul Jijila. Se va intinde pasarela provizorie de pe derulatorul electric catre pilonul Jijila. Se va ridica cablul pasarelei provizorii cu ajutorul troliului montat la nivelul superior al pilonului si se va imbina cu grinda de acorare a pasarelei. Gabara se va deplasa dinspre malul Jijila spre malul Braila, desfasurand cablul pasarelei cu ajutorul derulatorului electric. Cablul troliului L/D aflat la baza pilonului Braila se va imbina cu cablul pasarelei provizorii. Troliul L/D va ridica cablul pasarelei prin tragere pana cand acesta se va putea conecta la grinda de ancorare a pasarelei", au mai transmis cei de la CNAIR.Potrivit responsabilului cu monitorizarea lucrarilor podului, Viorel Esanu, segmentele tablierului care vor forma calea de rulare a podului sunt construite in Santierul Naval Braila, lungimea unui segment fiind de 25 metri, iar greutatea de 250 de tone. "In total vor fi 80 segmente de tablier, care vor fi sudate intre ele si vor forma calea de rulare a podului. Ridicarea segmentelor de tablier se va face dupa ce vor fi lansate cablurile de sustinere", a declarat, pentru AGERPRES, Viorel Esanu.El a afirmat ca turnurile de sustinere a celor doua cabluri, construite pe cele doua maluri ale Dunarii, in judetele Braila si Tulcea, sunt deja gata si au o inaltime de 192 metri, fiind cele mai inalte constructii din Romania.Firele de otel care se vor impleti si vor forma cele doua cabluri de ancoraj de la Podul suspendat peste Dunare vor avea o lungime de 81.000 de kilometri, ceea ce inseamna ca ar putea inconjura Pamantul de doua ori.Cablurile cu ajutorul carora se va realiza suspendarea podului au o greutate de peste 6.700 tone, sunt produse de o companie japoneza si au o garantie de 120 de ani.Licitatia pentru realizarea Podului suspendat peste Dunare, cea mai mare lucrare de infrastructura din Romania din ultimii 30 de ani, a fost castigata, in ianuarie 2018, de asocierea a doua firme - una din Italia si cealalta din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea sa se finalizeze in 2023, in conditiile in care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru executie.Pentru acest obiectiv au fost alocate fonduri nerambursabile in valoare de aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regionala, bani care vor fi folositi atat pentru construirea podului, cat si pentru realizarea unei retele de drumuri de 23 kilometri, care vor face legatura cu podul.Podul suspendat peste Dunare va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezinta deschiderea centrala, la care se adauga doua deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Braila si 364 de metri pe malul dinspre Tulcea. La momentul finalizarii, va fi al treilea pod din Europa din punct de vedere al deschiderii centrale si al lungimii.Latimea totala va fi 31 de metri si va cuprinde patru benzi de circulatie a cate 3,50 metri latime fiecare, patru benzi de incadrare a cate 0,5 metri latime fiecare, doua acostamente de 1,50 metri latime si o zona mediana cu latimea de 3 metri. La acestea se adauga, de o parte si de alta, doua benzi aditionale pentru trafic pietonal, biciclete si intretinere , trotuarele urmand sa aiba 2,80 metri fiecare.