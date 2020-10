Ludovic Orban: Alegerile nu prezinta un risc suplimentar de raspandire a virusului

"Din punctul nostru de vedere, alegerile nu prezinta un risc suplimentar de raspandire a virusului. Noi am prevazut modalitati clare de desfasurare a campaniei, de asemenea, pentru organizarea zilei votului. Si, atat timp cat candidatii respecta aceste masuri, echipele de campanie respecta aceste masuri, riscul de raspandire a virusului nu creste odata cu alegerile. In toate tarile in care erau prevazute alegeri s-au organizat alegeri, alegeri prezidentiale in Polonia, alegeri parlamentare in Croatia, se vede, in Statele Unite sunt alegeri prezidentiale, ganditi-va ca Statele Unite are un nivel de raspandire a virusului mult mai are decat nivelul de raspandire din Romania", a declarat Ludovic Orban, intrebat daca Guvernul ia in calcul un scenariu in care s-ar putea amana alegerile parlamentare.El a subliniat importanta regulilor de protectie sanitara impuse de autoritati."Repet, respectarea regulilor pe care le-am stabilit pentru derularea campaniei electorale, de la obligativitatea portului mastii pentru toti candidatii si echipele de campanie, indiferent de indicele de raspandire a virusului, deci asta e in toata tara, pana la limitarea adunarilor publice, am limitat la 20 de persoane in spatii inchise si la maxim 50 de persoane in spatii deschise, cu toate regulile de distantare, de asemenea, regulile privitoare la interactiunea cu cetateanul, inclusiv regulile in care se distribuie materialele electorale, respectare acestor reguli nu permit cresterea riscului de raspandire a virusului", a mai afirmat Orban.