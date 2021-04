Lumina Sfanta de la Ierusalim ajunge in Romania. Sambata seara va fi impartita in toata tara

Patriarhia Romana a anuntat ca Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, si va fi oferita, ca de obicei, la Aeroportul International Otopeni, delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane.Centrele eparhiale, prin protopopiate, o vor distribui apoi fiecarei parohii.In aceeasi seara, in intervalul orar 19.30 - 20.30, va avea loc procesiunea primirii Sfintei Lumini de catre Patriarhul Daniel , la Catedrala Patriarhala.Rata de infectari cu COVID-19 a scazut in Bucuresti , iar luni, 26 aprilie, autoritatile au eliminat restrictiile de week-end. Circulatia persoanelor pe strazi va fi permisa zilnic, pana la ora 22. De asemenea, operatorii economici pot functiona si vineri, sambata si duminica pana la ora 21,00, iar salile de sport/fitness se pot redeschide. Carantina de noapte se ridica de Inviere asa ca oamenii pot merge la biserica . Cu toate acestea, prefectul Capitalei, Alin Stoica, atrage atentia ca petrecerile sunt strict interzise de Paste , atat in cluburi, cat si acasa.