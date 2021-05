Succes peste asteptari la maratonul vaccinarii din Bucuresti. Peste 20.000 de oameni s-au vaccinat anti-COVID 19

"Este peste asteptarile noastre. Ne bucuram ca bucurestenii si cei din jurul Bucurestiului au avut incredere in noi", a spus pentru Digi 24 rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, Viorel Jinga.El a precizat ca multi dintre cei care au venit sa se vaccineze aveau comorbiditati si istoric de reactii alergice, dar ca nu au fost inregistrate cazuri de reactii adverse deosebite in urma vaccinarii.Initial, la maratonul de vaccinare au participat 1.200 de voluntari, dar din cauza fluxului mare de oameni au mai fost chemati voluntari de pe listele de rezerva. Astfel, au fost implicati in maraton 1.349 de voluntari - 500 de studenti, 300 de asistenti medicali, iar restul medici specialisti, primari, rezidenti.Maratonul de Vaccinare din Bucuresti a inceput vineri dupa-amiaza, la Biblioteca Nationala si la Sala Palatului, fiind organizate 50 de fluxuri de vaccinare, iar vaccinul folosit a fost Pfizer.Conform informatiilor transmise dumunica seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii, de la inceputul campaniei de vaccinare, in 27 decembrie 2020, s-au vaccinat 3.629.484 de persoane - 1.263.176 cu prima doza si 2.366.308 si cu a doua doza.