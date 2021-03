Ministerul Afacerilor Externe scoate la concurs 252 de posturi

Concursurile de admitere se vor desfasura in baza Regulamentelor privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru admiterea in Corpul diplomatic si consular al Romaniei, respectiv pentru ocuparea posturilor vacante prevazute pentru functii de executie specifice MAE.Calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei poate fi dobandita ca urmare a promovarii concursului de admitere de persoana care indeplineste cumulativ, conform Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele conditii:* are dreptul sa ocupe o functie publica, conform prevederilor Constitutiei si legilor in vigoare; se bucura de toate drepturile politice si civile prevazute in Constitutie si in legile in vigoare;* nu face parte din partide politice; a urmat studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, recunoscuta de ministerul de resort in domeniul educatiei;* cunoaste doua sau mai multe limbi straine, dintre care una trebuie sa fie limba engleza sau limba franceza;* are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de act medical de specialitate;* nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni;* nu este incompatibila cu dobandirea calitatii de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei.Detalii despre posturile scoase la concurs si conditiile de inscriere sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.