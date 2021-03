MAI a decis sa cumpere 27 de perne pneumatice pentru salvare. Sustine insa ca utilizarea lor va implica "riscuri majore"

a fost cuprins de flacari.Institutia transmite ca a analizat practici din alte tari europene si spune ca, totusi, acestea nu pot fi folosite in orice situatii. De exemplu, in Ungaria, acest sistem de salvare a fost solicitat in 57 de cazuri si doar in trei a fost posibila amplasarea.Utilizarea pernelor pneumatice in misiunile de salvare ale pompierilor se recomanda doar ca solutie exceptionala, in cazul in care toate celelalte modalitati de interventie nu sunt viabile, transmite MAI intr-un comunicat de presa."Se recomanda utilizarea pernelor de salvare ca ultima solutie, atunci cand nu se pot folosi scara manuala, autoscara mecanica si/sau caile de evacuare conventionale. De asemenea, in cazul tentativelor de suicid, perna de salvare se va operationaliza si aloca la interventie, concomitent cu celelalte tipuri de tehnica, pe principiul minimizarii riscului de deces in situatia savarsirii actului suicidal ori a caderii necontrolate sau involuntare a persoanei in cauza", spune MAI."Cel mai important aspect avut in vedere se refera la salvarea victimei, fara a-i fi pusa in pericol sanatatea sau viata. Astfel, timpul de umflare variaza in functie de dimensiunile si volumul pernei, intre 30 si 120 secunde , de la momentul amplasarii in spatiul optim de utilizare (suprafata plana, fara obstacole). Intervalul de timp la care pernele pot fi folosite intre salvari/salturi variaza intre 10 si 30 secunde. Pentru manuirea pernei sunt necesare, in functie de dimensiunea acesteia, intre doua si sase persoane, la care se adauga alte doua pentru manuirea accesoriilor folosite pentru umflare", transmite ministerul.S-au luat in calcul practici din mai multe tari."Utilizarea pernelor pneumatice de salvare implica riscuri majore asupra vietii persoanelor salvate si salvatorilor, principalii factori de pericol constituindu-i pozitia persoanei care efectueaza saltul, locul unde aceasta aterizeaza pe suprafata pernei si efectul de proiectare a corpului in directii care nu pot fi anticipate, din cauza elasticitatii sistemului", potrivit Ministerului de Interne. S-au luat in calcul practici din alte tari , precum Croatia, Grecia, Germania, Letonia, Norvegia, Portugalia, Serbia, Ungaria."Pernele de salvare se utilizeaza ca ultima solutie, in situatii exceptionale, in cazul incendiilor la cladiri inalte sau in cazul tentativelor de suicid, prin aruncare de la inaltime, avand in vedere ca exista pericolul vatamarii corporale a persoanelor daca nu respecta recomandarile personalului specializat cu privire la salt. De exemplu, in Letonia nu se folosesc astfel de mijloace de salvare si nici nu se intentioneaza introducerea acestora in dotarea structurilor specializate de salvare", se mai arata in comunicatul MAI.CITESTE SI: