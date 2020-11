Zeci de militari de pe Fregata "Regina Maria" s-au imbolnavit de COVID-19. "Misiunea NATO in Marea Mediterana se incheie mai repede decat era planificat"

Nava participa, incepand cu data de 27 octombrie, la o misiune de monitorizare a traficului naval din estul Mediteranei, in cadrul gruparii navale permanente NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group).Anuntul intreruperii misiunii NATO a fost facut in seara zilei de 10 noiembrie. Potrivit unor surse, zeci de militari s-ar fi infectat cu noul coronavirus."Rezultatele analizelor, primite marti, 10 noiembrie, au confirmat un procent semnificativ de militari infectati cu noul coronavirus, motiv pentru care, la nivelul conducerii Fortelor Navale Romane, a fost luata decizia de incheiere a participarii fregatei la misiunile NATO din Marea Mediterana si intoarcerea in tara, in scurt timp. In prezent, toti militari de la bordul fregatei depistati pozitiv sunt asimptomatici, iar starea de sanatate a acestora este buna", potrivit unui comunicat emis de Fortele Navale Romane.Situatia a debutat cand doi marinari au manifestat simptome specifice Covid-19, acestia fiind izolati si repatriati."Situatia medicala a debutat sambata, 7 noiembrie, in timp ce nava se afla pe mare, in proximitatea portului Aksaz, din sudul Turciei, cand doi militari de la bord au prezentat o stare de sanatate moderat alterata, cu simptome specifice imbolnavirii cu COVID-19. Medicul de la bord a aplicat imediat procedurile operationale standard pentru astfel de situatii, cei doi militari, un soldat profesionist si un maistru militar, fiind izolati si primind ingrijirile medicale specifice. Ulterior, acestia au fost repatriati, in cursul zilei de 8 noiembrie, din teatrul de operatii maritim cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Ei au fost internati in facilitatile medicale ale MApN - unul fiind confirmat pozitiv la testarea COVID-19 si internat in Spitalul Medical Mobil ROL 2, de la Otopeni, iar celalalt, cu rezultat negativ la testarea pentru infectia cu SARS CoV-2, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central din Bucuresti ", precizeaza autoritatea citata.Duminica, 8 noiembrie, fregata a acostat in baza militara turceasca din Aksaz, pentru refacerea capacitatii de lupta si pentru punerea in aplicare a masurilor sanitare pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus, conform procedurilor in vigoare.Luni, 9 noiembrie, tot echipajul fregatei "Regina Maria" a fost retestat (RT-PCR) pentru depistarea altor posibile cazuri de militari infectati cu noul coronavirus, iar la bordul navei au fost dezinfectate toate spatiile interioare si au fost pregatite incaperi speciale pentru izolarea si tratarea cazurilor asimptomatice sau a celor cu forme usoare de manifestare a bolii.Fortele Navale Romane anunta ca la sosirea in Portul Constanta se vor aplica masurile de izolare si de carantinare a intregului echipaj la bordul navei, iar starea de sanatate a militarilor va fi monitorizata permanent. In situatia in care starea de sanatate a unor membrii ai echipajului va impune masuri suplimentare, acestia vor fi evacuati si internati in unitati medicale de tratament, conform procedurilor nationale in vigoare.