Mai mult de 55 de ore de lucru pe saptamana creste riscul de deces STUDIU OMS

Numarul mare de ore lucrate a dus la 745.000 de decese cauzate de atacuri cerebrale si de boli cardiace in 2016, conform estimarilor din raport. OMS si ILO estimeaza ca 398.000 de persoane au murit de atac cerebral si 347.000 de boli de inima in 2016 din cauza ca au lucrat cel putin 55 de ore pe saptamana.Intre 2000 si 2016, numarul de decese de boli de inima cauzate de numarul mare de ore de lucru a crescut cu 42%, iar cel al deceselor de atac cerebral, cu 19%, mai arata studiul, publicat in revista Environment International.Problema bolilor legate de munca este semnificativa in special la barbati (72% dintre decese au aparut in randul barbatilor), la persoanele care traiesc in regiuni din Pacificul de Vest si Asia de Sud-Est si la lucratorii de varsta mijlocie sau mai in varsta.Conform studiului, un numar de cel putin 55 de ore de lucru pe saptamana este asociat cu un risc estimat de 35% mai mare de atac cerebral si de 17% mai mare de cardiopatie ischemica, fata de situatia cu 35-40 de ore pe saptamana. Analiza mai arata ca numarul persoanelor care lucreaza mai multe ore este in crestere, fiind in prezent de 9% din populatia mondiala totala."Pandemia de COVID-19 a schimbat semnificativ modul in care lucreaza multa lume", a spus directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Telemunca a devenit norma in multe industrii, iar granitele dintre casa si serviciu dispar deseori", a adaugat el."Niciun loc de munca nu merita riscul unui atac cerebral sau al unei boli de inima. Guvernele, angajatorii si lucratorii trebuie sa colaboreze pentru a conveni asupra unor limite, pentru a proteja sanatatea angajatilor", a mai afirmat Tedros Adhanom Ghebreyesus."A lucra 55 de ore sau mai mult pe saptamana reprezinta un mare risc pentru sanatate", a subliniat dr. Maria Neira, directoare a Departamentului de mediu, schimbari climatice si sanatate al OMS."Este momentul ca toti - guverne, angajatori si salariati - sa recunoastem in sfarsit ca un numar mare de ore de lucru poate duce la decese premature", a adaugat ea.