Mai multe zone din Bucuresti, Giurgiu si Ilfov, fara curent electric. Care sunt motivele suspendarii alimentarii cu electricitate

Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 10:00 - 16:00, consumatorii din strada Matei Corvin, intre numerele 58 - 68, anunta E-Distributie Muntenia.In judetul Ilfov, alimentarea cu energie electrica va fi suspendata, intre orele 9:00 - 17:00, in Gradistea, strazile Libertatii, intre strazile Ghiocel si Rozelor si strazile adiacente, in localitatea Bragadiru, strazile Nazuintei, blocuri Optimus, strazi adiacente si in Cornetu, strada Rasaritului si strazile adiacente.Timp de doua ore, in intervalul orar 9:00 - 13:00 va fi intrerupt curentul electric in Gruiu, Gruiu-Snagov intre Scoala Gimnaziala Gruiu si strazile Marginei, Marginei, Lunca Garlitei, Intrarea Dispensarului, Intrarea Paraul Garlitei, Ialomitei, Ocolului, Dimitrie Cantemir si strazi adiacente, Primaria Gruiu, Scoala Gimnaziala Gruiu, iar intre orele 9:30 - 17:30 in Tunari, strada 1 Decembrie, Magnoliilor si strazi adiacente, in Tunari, soseaua de Centura, firmele: RGS Industries, Doka, Triton, Confomex, Sunny Rom, in Voluntari- Pipera, strazile Nita Pintea, Serban Ion, Vlasceanu Dumitru, Iancu Dumitru, Simion Mandrescu, Ion Micu Moldovan, Theodor Burada, Ion Muslea si strazi adiacente.De asemenea, alimentarea cu electricitate va fi suspendata in judetul Giurgiu, intre orele 8:00 - 16:00, in Giurgiu, strazile Ghizdarului si Tudor Vladimirescu, in Pietrisu, strazile. Mare, Giurgiului, Adventistilor, Busuiocului, Trestiei si Portocalului, iar intre orele 9:00 - 17:00 in localitatea Malu Spart din Bolintin Vale, strazile Principala si adiacente de la strazile Cranguri pana la Mega Image, strazile Lacul Mare, strazile Tasman, strazile Mestesugarilor si strazile Albinelor.