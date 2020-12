Ministerul de Interne spune ca nu are intentia de modificare a conditiilor de pensionare pentru angajatii proprii

Ministerul Afacerilor Interne a transmis precizari, miercuri dimineata, referitor la modificarea conditiilor de pensionare pentru angajatii MAI, in contextul acoperirii deficitului de personal."La nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu a existat, nu exista si nu se are in vedere intentia de a promova, sustine ori elabora o initiativa legislativa in vederea modificarii prevederilor legale privind sistemul pensiilor militare ori a conditiilor legate de varsta pentru accesarea acestui drept", a transmis Ministerul.Sursa citata a precizat ca "aceasta este pozitia oficiala a conducerii Ministerului Afacerilor Interne, asumata public si sustinuta inclusiv in cadrul declaratiei de presa din data de 27 noiembrie 2020".Citeste si: