Mai putine impacari intre consumatori si banci. Care sunt cauzele si ce recomanda CSALB

Ce spun conciliatorii care intermediaza negocierile:

Acelasi lucru s-a intamplat si intr-un caz din Oradea, pentru care aceeasi banca a sters suma de 51.930 CHF. In luna iunie, o banca a sters 43.000 de CHF si a inchis creditul unei familii din Bucuresti care se confrunta cu dificultati financiare.Unul dintre efectele produse de aceste recorduri valorice a fost cresterea refuzurilor, din partea consumatorilor, de acceptare a solutiilor propuse de conciliatorii CSALB. Astfel, daca anul trecut, in 85% dintre negocierile purtate intre consumatori si banci, partile acceptau solutia data de conciliatorii CSALB, trendul din ultimele luni arata o scadere a numarului de solutii acceptate. Acum, doar 80% din negocieri se incheie cu o impacare. Cauza principala (65%) pentru care negocierile au esuat o reprezinta refuzurile venite din partea consumatorilor. Practic, consumatorii au asteptari mai mari in raport cu ofertele bancilor si compara, in mod gresit, beneficiile obtinute de alti consumatori cu propriile beneficii. Acest lucru a dus la esuarea a peste 50 de negocieri in primele noua luni ale anului.Iata cateva exemple in care negocierile cu bancile au esuat dupa ce consumatorii au refuzat solutiile date de conciliatori: Dupa negocierea care avea ca obiect reechilibrarea a doua contracte de creditare, conciliatorul a propus partilor conversia ambelor credite din CHF in lei, cu un discount de 17,5% pentru un credit din anul 2008 si de 25% pentru un credit din 2007. In urma conversiei dobanda aferenta ambelor credite urma sa fie IRCC + 3.5%, insa consumatorul a refuzat propunerea. Reducerea comisionului de administrare de la 0,12% la 0,06%, ceea ce ar insemna o economie de 1.050 de CHF. Acordul includea si posibilitatea restructurarii creditului daca respectivul consumator ar fi intampinat probleme financiare. Intr-un dosar de conciliere in care partile au ajuns dupa executare silita a imobilului, consumatorul a refuzat solutia de reducere cu 50% a sumei ramase de achitat si reesalonarea diferentei pe o perioada de 7 ani, cu dobanda zero. Reducerea de 50% oferita de banca reprezenta suma de 41.100 lei. Consumatorul, fost angajat al bancii cu care a negociat in cadrul CSALB, a solicitat anularea comisionului de administrare perceput lunar (aproximativ 40 de euro/luna) si restituirea lui din 2008 pana in prezent. Banca a acceptat eliminarea acestui comision doar pentru o perioada de 12 luni, motiv pentru care consumatorul a refuzat solutia propusa.", spune Alexandru Paunescu, Presedintele Colegiului de Coordonare al CSALB., conciliator CSALB:, conciliator CSALB:CSALB este o entitate infiintata ca urmare a unei Directive europene si intermediaza gratuit si in mai putin de trei luni negocierea dintre consumatori si banci sau IFN-uri pentru contractele aflate in derulare. Consumatorii din orice judet al tarii pot trimite cereri catre Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) completand un formular online direct pe site-ul www.csalb.ro . Daca banca accepta intrarea in procedura de conciliere/negociere este desemnat un conciliator. CSALB colaboreaza cu 19 conciliatori, dintre cei mai buni specialisti in Drept, cu expertiza in domeniul financiar-bancar. Totul se rezolva amiabil, iar intelegerea partilor are puterea unei hotarari in instanta. Mai multe informatii despre activitatea Centrului puteti obtine si la telefon 021 9414 (apel cu tarif normal).