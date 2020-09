Se intorc studentii, dar gasesc mai putine locuri in camine. Cum vor evolua preturile chiriilor in Bucuresti in lunile urmatoare

Situatia caminelor studentesti din Capitala

Pretul chiriilor pe zone, in Bucuresti

Portalul imobiliar titirez.ro a publicat, in luna iunie, o analiza a preturilor la vanzare si a trendurilor imobiliare in Romania. In medie, preturile chiriilor pentru apartamentele cu doua camere si garsoniere au scazut in perioada aprilie-iunie, dar nu sub minimul din ultimul an, fiind comparabile cu cele din aceeasi perioada a anului trecut.Reprezentantii Imobiliare.ro sustin ca proprietarii au scazut preturile chiriilor, in medie, cu 5%, in perioada aprilie-iunie, comparativ cu perioada ianuarie-martie, in marile orase, inclusiv in Bucuresti. Decizia a fost luata din cauza limitarii activitatii universitatilor si a organizarii cursurilor online, ceea ce a determinat studentii sa renunte la chirie. In plus, chiriasii care lucrau in comertul traditional si au intrat in somaj tehnic au fost nevoiti sa renunte la apartamentele inchiriate. Astfel, oferta la inchiriere a crescut si a pus presiune pe preturi.Unii agenti imobiliari prezic o scadere a preturilor la inchirierea apartamentelor si a garsonierelor cuprinsa intre 10% si 15%, potrivit unui studiu al companiei de consultanta imbiliara RE/MAX. Specialistii estimeaza o scadere a preturilor apartamentelor intre 5% si 10% pe plan local.Cei care se afla in cautarea unei locuinte vor un apartament cu doua camere (50%), o garsoniera, un studio (31%) sau o casa (20%), potrivit unui studiu realizat de platforma de anunturi dedicate sectorului imobiliar storia.ro, pe un esantion de circa 1.000 de persoane. Cei mai multi au un buget cuprins intre 151 si 300 de euro, urmati de cei care vor sa plateasca sub 150 de euro si de cei care aloca mai mult de 300 de euro. Pe fondul pandemiei, 49% dintre respondenti au spus ca au scazut bugetul pentru chirie, in timp ce pentru 39% nu s-a schimbat nimic, iar 13% au spus ca au crescut bugetul pentru chirie.Cat despre studenti, cei mai multi dintre acestia invata in Bucuresti (31%), Cluj-Napoca (15%), Iasi (15%) si Brasov (8%). Alti 31% invata la universitati din alte orase din tara. Pe timpul starii de urgenta, 64% dintre studentii respondenti au ales sa paraseasca orasul in care au facultatea, in timp ce 21% au ramas in orasul universitar atat in perioada starii de urgenta, cat si in perioada starii de alerta. Cei mai multi planuiesc sa se intoarca in octombrie in orasul in care studiaza (31%), 29% urmeaza sa revina in orasul universitar in luna in curs - septembrie, iar 29% sunt deja acolo. Doar 8% au spus ca se vor intoarce atunci cand le va cere universitatea la care studiaza, potrivit studiului storia.ro.Pentru perioada urmatoare, cand o parte a studentilor se intorc in Capitala pentru a relua cursurile desfasurate in format online sau fizic, unii consultanti imobiliari se asteapta la o usoara crestere a preturilor, care nu va depasi, insa, preturile inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut."In perioada in care vor veni studentii, septembrie-noiembrie, pentru ca ei vor veni si dupa luna octombrie, eu preconizez o crestere intre 4 si 8 procente pe segmentul inchirieri, la toate apartamentele, indiferent de numarul camerelor. Dupa aceasta perioada, preturile ar trebui sa revina la normal, pentru ca oamenii care nu vor inchiria, isi vor da seama ca nu este in regula sa cresti pretul in perioada in care vin studentii. Asa ca, daca isi doresc ca apartamentul sa fie in continuare inchiriat, ar trebui sa lase la pret. Preconizez o scadere in perioada de iarna. Sunt proprietari care nu isi inchiriaza pana la 1 decembrie, fac discount si reduceri, pentru a avea locuintele inchiriate in perioada de iarna. Comparativ cu acceasi perioada a anului trecut, preturile nu vor fi mai mari decat anul trecut", a declarat agentul imobiliar Alexandru Manea, pentru ziare.com.Majoritatea caminelor detinute de universitatile de stat din Bucuresti vor caza un numar mult mai mic de studenti, in contextul masurilor de distantare si a celor sanitare. Universitatea din Bucuresti va putea caza circa 4.000 de studenti, comparativ cu 4.600, cati ar putea caza in mod obisnuit. Academia de Studii Economice va folosi doar 800 din cele aproape 4.200 de locuri de cazare, iar rectorul Universitatii Politehnice din Bucuresti a anuntat ca in camine vor locui mai putini elevi comparativ cu anul 2019.Recent, rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, anunta ca anul universitar va incepe in sistem hibrid, atat online, cat si fizic, iar numarul studentilor cazati in camerele de camin va fi redus in contextul pandemiei Covid-19, urmand sa aiba prioritate studentii din primul an, cei din familii dezavantajate, cei cu probleme sociale si cei care nu vor avea acces la platformele universitatii anul trecut, locuind in zone izolate, fara internet. Studentii ar urma sa fie cazati cate doi in camere.In timpul anului universitar 2020-2021, Universitatea din Bucuresti va caza un numar mai redus de studenti fata de anul anterior, de circa 4.000, dupa ce mai multe spatii de cazare au fost redeschise dupa reabilitare, a declarat Mirabela Amarandei, directoarea de orientare strategica si politici publice a Universitatii din Bucuresti."In aceasta dupa-amiaza (miercuri-n.r.), Senatul Universitatii din Bucuresti decide cu privire la modalitatile prin care facultatile vor tine cursurile, seminarele si laboratoarele, cel putin in prima parte a acestui an universitar, in functie de propunerile pe care le-au facut facultatile. Va fi un numar mai redus de studenti cazati decat in anii anteriori, pentru ca sunt reguli pe care trebuie sa le respectam. Toate caminele vor fi deschise, iar cazarea depinde de deciziile facultatilor. Urmeaza sa cazam doi studenti, maximum trei, in situatii particulare. In mod normal cazam aproximativ 4.600 de studenti. Anul acesta, pentru ca am redeschis unele camine si am largit, practic, baza de cazare, cazam aproximativ 4.000 de studenti. Anul trecut am avut unele camine inchise pentru reabilitare si modernizare. Anul acesta am reusit sa finalizam lucrarile la unele camine cu o capacitate mare de cazare", a explicat Amarandei.Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti a decis miercuri, 16 septembrie, ca activitatile didactice din primul semestru al anului universitar 2020 - 2021 sa se desfasoare in sistem online. Exceptia fac doar cinci programe universitare. Astfel, caminele vor caza maximum 800 de studenti.Intr-un an universitar obisnuit, caminele ASE gazduiesc 4.200 de studenti, care stau cate patru in camera. In conditii de pandemie ar urma sa fie cazati doar cate doi studenti in camera. Astfel, ar fi disponibile doar 2.100 de locuri, raportat la capacitatea maxima de cazare pe fondul crizei sanitare. Caminele ASE nu vor caza, insa, mai mult de 750-800 de studenti, a declarat, pentru ziare.com, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Nicolae Istudor.Unii analisti imobiliari se asteapta la o crestere a preturilor chiriilor, pe fondul intoarcerii studentilor in Capitala, dar altii estimeaza ca preturile vor scadea in continuare. Mai jos regasiti o analiza a preturilor actuale, realizata pe baza datelor publicate de platforma Imobiliare.ro.In zona de nord, in cartierele Baneasa si Aviatiei, preturile garsonierelor variaza intre 390 si 460 de euro. Pentru un apartament cu doua camere, chiriasii pot plati intre 550 si 850 de euro, iar pentru un apartament cu trei camere trebuie sa scoata din buzunar intre 700 de euro si 1.200 de euro, potrivit portalului Imobiliare.ro.In zonele Floreasca si Dorobanti, cunoscute drept cartierele exclusiviste ale Capitalei, preturile garsonierelor variaza intre 320 si 365 de euro, cele ale apartamentelor cu doua camere variaza intre 400 si 900 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiriasii scot din buzunar intre 800 si 1.100 de euro.In centrul Capitalei, in zona Unirii, pretul mediu al unei garsoniere este de 350 de euro. Daca vor sa inchirieze un apartament cu doua camere in zona, locatarii trebuie sa plateasca intre 450 si 550 de euro. Chiria medie pentru un apartament cu trei camere este de 600 de euro.In Dristor-Titan, pretul unei garsoniere variaza intre 250 si 350 de euro, iar cel al unui apartament cu doua camere, intre 370 si 540 de euro. Cei care vor sa inchirieze un apartament cu trei camere trebuie sa scoata din portofel intre 375 de 500 de euro.In zona Grozavesti-Crangasi, chiria medie a unei garsoniere este de 340 de euro, iar a unui apartament cu doua camere este de 450 de euro. Pentru o locuinta cu trei camere, chiriasii platesc intre 450 si 850 de euro.In Militari - Drumul Taberei, un chirias poate plati pentru o garsoniera intre 250 si 350 de euro, iar pentru un apartament cu doua camere da intre 300 si 450 de euro. Apartamentele cu trei camere au chirii cuprinse intre 350 si 650 de euro.Cartierul Berceni are garsoniere cu un pret mediu de 290 de euro, iar pretul apartamentelor cu doua camere variaza intre 280 si 370 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, locuitorii din cartier platesc intre 400 si 700 de euro.