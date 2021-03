Numarul locurilor de munca a scazut cu o treime in 2020. Care au fost cele mai ofertante domenii

"In anul 2020, numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a fost 37.700, in scadere cu 16.100 locuri de munca vacante fata de anul anterior. Rata medie anuala a locurilor de munca vacante a fost 0,77%, in scadere cu 0,32 puncte procentuale fata de anul precedent", potrivit INS.In anul 2020, cele mai mari rate medii anuale ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in administratia publica si in alte activitati de servicii (1,96% pentru fiecare in parte), in sanatate si asistenta sociala (1,52%), respectiv in activitati de spectacole, culturale si recreative (1,32%).In industria prelucratoare s-a concentrat aproape o cincime din numarul mediu anual al locurilor de munca vacante (7.400locuri vacante), iar rata a avut o valoare medie anuala de 0,67%. Sectorul bugetar a insumat peste 30% din numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, cele mai multe regasindu-se in administratia publica (5.400 locuri vacante), urmata de sanatate si asistenta sociala (5.300 locuri vacante), respectiv de invatamant (1.200 locuri vacante).La polul opus, cea mai mica valoare a ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-a inregistrat in hoteluri si restaurante (0,06%), iar numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a cunoscut cea mai scazuta valoare in tranzactii imobiliare (100 locuri vacante).In 2020 fata de anul anterior, cu exceptia industriei extractive (+0,02 puncte procentuale, respectiv +0,01 mii locuri vacante), in toate activitatile economiei nationale s-au inregistrat scaderi ale celor doi indicatori. Astfel, cele mai semnificative scaderi ale ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-au regasit in hoteluri si restaurante (-0,59 puncte procentuale), alte activitati de servicii (-0,51 puncte procentuale), activitati de spectacole, culturale si recreative (-0,50 puncte procentuale), industria prelucratoare (-0,47 puncte procentuale), respectiv intermedieri financiare si asigurari (-0,46 puncte procentuale).In ceea ce priveste numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, cele mai relevante scaderi s-au observat in industria prelucratoare (-5,9 mii locuri vacante), urmata de comert (-1,8 mii locuri vacante), hoteluri si restaurante (-1,3 mii locuri vacante), sanatate si asistenta sociala, respectiv transport si depozitare (-1,1 mii locuri vacante pentru fiecare in parte).In anul 2020, cea mai mare cerere de forta de munca salariata exprimata de angajatori prin intermediul ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-a evidentiat in randul ocupatiilor de functionari administrativi - grupa majora 4 (1,03%), de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (0,87%), de ocupatii elementare - grupa majora 9 (0,81%), respectiv in cele de tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic - grupa majora 3 (0,80%).In ceea ce priveste numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, cele mai ridicate valori au fost in randul ocupatiilor de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (9.400 locuri vacante), urmate de cele de lucratori in domeniul serviciilor - grupa majora 5 (5.900 locuri vacante), respectiv in ocupatiile elementare - grupa majora 9 (5.200 locuri vacante).La polul opus, cu cea mai redusa disponibilitate a cererii de forta de munca salariata atat in ceea ce priveste rata medie anuala, cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante s-au regasit ocupatiile de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit - grupa majora 6 (0,39%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori - grupa majora 1 (0,45%, respectiv 1,5 mii locuri vacante).Comparativ cu anul 2019, pentru toate grupele majore de ocupatii s-au inregistrat scaderi, atat in ceea ce priveste rata medie anuala, cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante. Cele mai relevante scaderi ale ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-au regasit in randul ocupatiilor de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 si de operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente - grupa majora 8 (-0,35 puncte procentuale pentru fiecare in parte), de lucratori in domeniul serviciilor - grupa majora 5 (-0,34 puncte procentuale), respectiv in ocupatiile elementare - grupa majora 9 (-0,33 puncte procentuale).Numarul mediu anual al locurilor de munca a cunoscut cele mai semnificative diminuari in randul ocupatiilor de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (-3,8 mii locuri vacante), de lucratori in domeniul serviciilor - grupa majora 5 (-2,8 mii locuri vacante), in ocupatiile elementare - grupa majora 9 (-2,3 mii locuri vacante), respectiv in cele de operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente - grupa majora 8 (-2,0 mii locuri vacante)."In profil teritorial, in anul 2020, cele mai ridicate valori ale ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-au inregistrat in regiunile Bucuresti -Ilfov (1,05%), Nord-Vest (0,91%), respectiv Vest (0,87%). Angajatorii au prezentat cea mai semnificativa cerere de forta de munca salariata exprimata prin intermediul numarului mediu anual al locurilor de munca vacante in regiunea Bucuresti -Ilfov (11,7 mii locuri vacante), care a reprezentat si circa 31% din numarul mediu anual al locurilor de munca vacante din intreaga tara. Regiunile Nord-Vest (6,1 mii locuri vacante), respectiv Vest (4,1 mii locuri vacante) au insumat peste 27% din numarul mediu anual al locurilor de munca vacante de la nivelul intregii tari. La polul opus, atat in ceea ce priveste rata medie anuala, cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, cele mai scazute valori s-au regasit in regiunea Sud-Vest Oltenia (0,31%, respectiv 1,2 mii locuri vacante), urmata de regiunea Nord-Est (0,59%, respectiv 3,3 mii locuri vacante)", potrivit INS.Comparativ cu anul precedent, in toate regiunile s-au inregistrat scaderi, atat in ceea ce priveste rata medie anuala, cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante. Astfel, cele mai relevante scaderi ale ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-au observat in regiunile Vest (-0,50 puncte procentuale), Bucuresti-Ilfov (-0,38 puncte procentuale), Nord-Est (-0,34 puncte procentuale), respectiv Nord-Vest (-0,31 puncte procentuale).Numarul mediu anual al locurilor de munca vacante s-a diminuat cel mai mult in regiunile Bucuresti-Ilfov (-4,2 mii locuri vacante), Vest (-2,6 mii locuri vacante), Nord-Vest (-2,2 mii locuri vacante), respectiv Centru (-2,0 mii locuri vacante). In regiunea Sud-Vest Oltenia, numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a scazut cel mai putin, cu doar 0,5 mii comparativ cu anul precedent (-0,13 puncte procentuale rata medie anuala a locurilor de munca vacante).