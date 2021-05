MAI anunta schimbari la Academia de Politie. Se desfiinteaza studiile doctorale si o Facultate

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de hotarare al Guvernului propune reorganizarea studiilor de licenta la nivelul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" exclusiv in cadrul a doua facultati, in vederea formarii initiale a ofiterilor, respectivFacultatea de Politie (domeniul de licenta "Drept", specializarea "Drept", si domeniul de licenta "Stiinte militare, informatii si ordine publica", specializarea "Ordine si siguranta publica") si Facultatea de Pompieri (domeniul de licenta "Ingineria instalatiilor", specializarea "Instalatii pentru constructii-pompieri").Facultatea de Politie se infiinteaza prin reorganizarea Facultatii de Politie, Facultatii de Jandarmi, Facultatii de Politie de Frontiera si a Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative din cadrul Academiei si preluarea de la acestea a atributiilor formative, a elementelor de structura si a personalului didactic.Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Facultatea de Politie, Facultatea de Politie de Frontiera si Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a hotararii, se vor desfasura in continuare, pana la finalizare, conform planurilor de invatamant aprobate, in cadrul Facultatii de Politie, nou infiintate.Prin deciziile nr. 197 din 13 octombrie 2020, nr. 199 din 14 octombrie 2020 si nr. 123 din 28 aprilie 2021, Senatul universitar a decis desfiintarea Facultatii de Arhivistica. Aceasta urmeaza sa isi desfasoare activitatea, in lichidare, pana la absolvirea programelor de studii universitare de licenta de catre toti studentii inmatriculati, personalul urmand a fi preluat in cadrul noilor structuri.Potrivit proiectului de act normativ, MAI va putea realiza masterate profesionale destinate exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licenta in specializari necesare MAI."Prin acest demers se creeaza premisele unor mecanisme de reducere a deficitului de personal inalt specializat, solutia preconizand acordarea gradului profesional/militar si repartizarea absolventilor in structurile MAI. Asigurarea calitatii acestor programe de studii reprezinta unul dintre principalele obiective ale procesului de reorganizare a Academiei de Politie", se arata in nota de fundamentare a proiectului supus dezbaterii publice. Potrivit sursei citate, se vor elimina studiile universitare de doctorat organizate la nivelul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza". Programele de studii doctorale aflate in desfasurare se continua, pana la finalizare, conform programelor individuale de cercetare stiintifica.