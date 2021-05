Sacrificiu incredibil: o mama din Iasi a mers 10 kilometri pe jos ca sa economiseasca 5 lei. Apoi le-a cumparat dulciuri copiilor

Sotul Dianei a murit in urma cu 10 luni, dupa un meci de fotbal. Tanara s-a vazut dintr-odata singura, cu doi copii micuti, unul de 5 ani si altul de 2 ani, scrie Click.ro Jurnalistii care au stat de vorba cu femeia spun ca aceasta isi doreste foarte mult sa le construiasca copiilor sai o casa."Am avut de facut niste acte la primarie in comuna si nu am vrut sa cheltui bani pe autobuz. Am lasat copiii la bunici, am luat-o pe sora mea mai mica si am plecat spre Ciortesti. Nu e atat de scump microbuzul, dar cand nu ai, si doi lei ti se par multi. Am mers aproximativ doua ore dus si alte doua intors, ca plouase si era noroi pe drum. La cate nenorociri se intampla in ziua de azi, nu am vrut sa ma urc la nimeni in masina.De 5 lei cat dadeam pe microbuz, mai bine iau niste dulciuri pentru cei mici. Toti banii ii am impartiti. In fiecare luna, 1.500 de lei ii pun deoparte pentru casa, iar restul sunt pentru copii. In fiecare zi cumpar cate doi litri de lapte din sat, pentru ca si baiatul si fata mananca lapte. Doi litri costa aproape 10 lei. Fata cea mica manca lapte praf, dar era foarte scump si am fost nevoita sa renunt la el. O cutie de lapte praf costa aproape 60 de lei", a povestit Diana Condurache, citata de click.ro. Femeia din Iasi mai spune ca incearca sa faca in asa fel incat copiilor sa nu le lipseasca nimic. "Eu cat am fost mica nu am avut si nu vreau sa treaca si ei prin asta. Am mers recent la Iasi si le-am luat trotineta, ca au vazut la altii. Vreau sa fie ei fericiti si sa reusim sa terminam casa. Stiu ca Iulian are grija de noi de acolo, de sus", a mai precizat Diana.