Tanara mama romanca salvata de donatorii de sange. "Au fost 119 super eroi eligibili"

Presedintele Asociatiei Our Lifetime, Mihai Farcas, a declarat ca, marti, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Mures s-au prezentat peste 100 de donatori, iar in urma cu o zi numarul acestora a fost de aproape 120, fapt nemaiintalnit dupa declansarea crizei pandemice."Datorita campaniilor 'Sange din Reghinul meu!' organizate la Reghin, inainte de pandemie, in care alaturi de Centrul Regional de Transfuzie Sangvina Targu Mures si multi sustinatori locali, am reusit sa atragem atentia asupra a doua aspecte importante. Necesitatea si importanta donarii de sange, dar si necesitate existentei unui centru de recoltare si donare in Reghin care sa ofere aceasta posibilitatea tuturor celor ce sunt interesati.Ca o reactie la actiunile noastre, am inceput sa primim solicitari din partea mai multor familii pentru a-i asista in mobilizarea de SUPER EROI, pentru diverse cazuri nefericite din viata lor. Super eroi e modul nostru a-i numi si a le aduce un oarecare omagiu tuturor celor ce doneaza. Asa s-a ajuns si la implicarea noastra in campania de mobilizare de donare de sange pentru Moldovan Emilia. Acest eveniment nefericit aparut in viata familiei Moldovan, datorat unui accident rutier, intr-o dimineata friguroasa si in conditii meteo nefavorabile, a fost cu adevarat socant, pentru toata lumea", a precizat Mihai Farcas.Presedintele Asociatiei Our Lifetime a spus ca aceasta mobilizare a avut loc dupa ce un apropiat al familiei Moldovan a solicitat ajutorul."Am dorit sa formam un mesaj vizual si scris, de impact, pentru a strapunge retinerea multora din donatori, cu privire la starea de alerta. Am dorit sa scoatem in evidenta cat de rapid se pot intampla anumite tragedii, iar in acele momente, familia indurerata (cei doi copilasi) au nevoie de un glas puternic si de mult sprijin.Prima zi, s-a desfasurat in conditii de igiena totala, respect fata de masurile de siguranta, rabdare din partea donatorilor si implicare mare. Au fost 119 super eroi eligibili, dintre cei care au si putut dona. S-au prezentat mai multe persoane, iar in continuare se asteapta ca zilele urmatoare sa se prezinte si alti super eroi. S-a simtit in mediul online, unde am desfasurat campania de awarness si promovare pentru mobilizare, un val extraordinar de mare de empatie. Peste 40 000 de persoane au fost atinse de aceste postari ale Asociatiei si peste 450 de distribuiri", a precizat Farcas.El a sustinut ca aceeasi mobilizare a remarcat-o si marti si ca pentru ca donatorii sa ajunga de la Reghin la Targu Mures, presedintele unui club al taximetristilor a oferit transport gratuit la aproximativ 30-40 de persoane."Vreau sa cred ca nu doar faptul ca s-a mobilizat lumea si ca au fost atat de multi donatori astazi, ci si gandurile bune si rugaciunile de peste weekend, au dat putere familiei si lui Moldovan Emilia, care am aflat ca desi inca in stare grava, evolutia generala a starii de sanatate este inspre bine. Nu ni se datoreaza noua acest numar record, ci se datoreaza inimilor mari a celor ce au contribuit. Multi, inclusiv eu, nu am avut tangenta anterior sau nu o cunosteam pana acum pe Moldovan Emilia, dar asta nu a contat.Dovada sunt toti cei care au distribuit postarile si toti cei care s-au implicat. Aici as vrea sa-l amintesc si pe Claudiu Costan, un reghinean, presedinte al unui club al taximetristilor, care s-a implicat direct in oferirea de transport gratuit la aproximativ 30-40 de reghineni ce au dorit sa doneze. Inca primejdia e grea pentru Moldovan Emilia si inca lupta pentru supravietuire si pentru copilasii ei de-acasa.Indemn in continuare pe toti cei care pot, sa se mobilizeze, sa doneze, sa ajute cu transport si informare pentru a ajunge la Centrul Regional de Transfuzie Sangvina Targu Mures. Poate Moldovan Emilia si nefericitul eveniment este ceea ce ne pune pe toti in miscare si de-acum sa fim un exemplu in Romania si in lume, de spirit civic, consecventa si sa fim prezenti cat de des ne permite sanatatea si timpul la Centrul de Transfuzie", a sustinut Mihai Farcas.