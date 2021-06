Mamici cu copii cu probleme jefuite de un barbat din Oradea. Acesta promitea ca le face donatii insa ajungea sa le fure datele de pe card

"La data de 02 iunie a.c., in urma activitatilor desfasurate intr-un dosar penal de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, a fost dispusa arestarea preventiva a unui barbat banuit ca, sub pretextul donarii unor sume de bani pentru cazuri umanitare a obtinut date despre carduri bancare pe care ulterior le-ar fi folosit pentru retragerea unor sume de bani", anunta Politia Capitalei.Cercetarile in acest caz s-au declansat dupa ce o femeie a reclamat faptul ca la inceputul lunii ianuarie o persoana necunoscuta i-ar fi accesat in mod ilegal contul bancar si ar fi facut operatiuni financiare.In urma cercetarilor politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei au identificat un barbat banuit ca, in primele doua luni ale anului, ar fi contactat de pe o pagina de socializare care promova cazurile umanitare ale unor copii suferind de diferite afectiuni grave, mai multi parinti si sub pretextul donarii unor sume de bani, a obtinut date de pe cardurile bancare si cartile de identitate ale acestora.Ulterior, barbatul ar fi folosit informatiile obtinute de la doua persoane vatamate pentru a efectua plati online sau pentru a retrage sume de bani prin diverse aplicatii bancare.Conform ebihoreanul.ro, barbatul, care este din Oradea, are deja sentinte de condamnare la inchisoare de peste 2 ani - a caror executare a fost suspendata - dupa ce a luat bani in numele unor vedete TV, cazuri sociale si chiar in calitate de pretins calugar, a inselat 57 de locatari ai unor blocuri din Oradea spunandu-le ca firma sa ar fi partener exclusiv al companiei Electrica si ca trebuie sa-i achite abonament pentru servicii de mentenanta inventate.Miercuri, barbatul a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, cercetarile fiind continuate de politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.O parte dintre activitatile de cercetare penala s-au desfasurat si cu sprijinul I.P.J. Salaj.