Botosani: Un economist a fost numit manager interimar la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati"

Presedintele CJ sustine ca noul manager al SJU va ocupa functia pe o perioada de trei luni, pana la ocuparea postului prin concurs.Decizia numirii unui nou sef la SJU survine ca urmare a demisiei actualului manager interimar, medicul Radu Malancea, incepand cu data de 21 noiembrie, dar si a unei hotarari a Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean, prin care s-a propus incetarea mandatului de management a medicului Livia Mihalache, care a fost valabil pana la instalarea in functie a lui Radu Malancea."Conform legislatiei in vigoare si, avand in vedere carentele in activitatea manageriala a doamnei doctor Livia Mihalache, care a fost manager in debutul pandemiei, in starea de urgenta, am cerut un punct de vedere de la Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean Mavromati. Consiliul de Administratie s-a intrunit, a analizat documentele, atat cele existente la nivelul Spitalului Judetean, cat si cele solicitate de la Directia de Sanatate Publica si a emis o hotarare prin care se propune revocarea din functie a doamnei doctor Livia Mihalache. Hotararea a fost transmisa Consiliului Judetean astazi (n.r.- vineri), in jurul pranzului, am analizat-o si, in consecinta, am decis ca mandatul doamnei Livia Mihalache sa inceteze, iar functia sa fie preluata, incepand de maine (n.r.- sambata), de doamna economist Doina Caba. Este un foarte bun profesionist si am convingerea ca Spitalul Judetean este pe cea mai buna mana", a afirmat Federovici.Economist Doina Caba, care a mai activat in conducerea mai multor unitatii sanitare, precum Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", Spitalul Municipal Dorohoi, Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani, iar in ultima perioada a ocupat functia de manager de calitate a Spitalul "Bethesda" Suceava."La propunerea doamnei presedinte, avand in vedere situatia sanitara din tara si gandindu-ma ca toata experienta mea din toate spitalele in care am activat, din domeniul public si privat, am acceptat sa fiu manager la Spitalul Judetean. Cunosc Spitalul Judetean, pentru ca am lucrat in cadrul lui si impreuna cu personalul si cu actuala conducere sa facem ca pacientii sa fie bine tratati si multumiti de serviciile noastre. Sunt un om si voi lucra pentru oameni", a precizat noul manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati".Citeste si: Zeci de pacienti, dar si cadre medicale si auxiliare de la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean Botosani, diagnosticati cu COVID-19