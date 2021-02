Managerul interimar de la institutul "Matei Bals", demis de Voiculescu. Ministerul Sanatatii trimite Corpul de Control la spital

Ancheta a Corpului de Control

Atributiile de manager interimar vor fi preluate, incepand de luni, de directorul medical dr. Catalin Apostolescu. Maria Nitescu a preluat functia dupa demisia lui Streinu Cercel , ales senator PSD la alegerile din decembrie 2020."Decizia este motivata deal Institutului care au fost transferati in urma incendiului din 29 ianuarie 2021 si in comunicarea cu Ministerul Sanatatii, conform Art. 6, alin. (1) si (5), al Ordinului ministrului Sanatatii 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public", se arata in comunicatul emis de Ministerul Sanatatii.Ministerul Sanatatii informeaza ca a solicitat, in aceasta dimineata, informatii cu privire la decesul unui pacient internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov care, potrivit presei, s-a aflat in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Univ. Dr Matei Bals" in timpul incendiului.Institutul a raspuns, printr-o nota telefonica, la ora 10.01, potrivit careia pacientul nu s-a aflat in Pavilionul V in momentul incendiului si nu a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov.La ora 14.17, Institutul a revenit asupra acestei informatii si a comunicat Ministerului Sanatatii ca pacientul s-a aflat in Pavilionul V in timpul incendiului, ca a fost evacuat de catre personalul medical propriu inaintea sosirii echipajelor de interventie si ca a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov in data de 29 ianuarie 2021, la ora 16.30.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a solicitat demararea unei anchete a Corpului de Control al ministrului care sa elucideze modul in care au fost gestionate transferurile tuturor pacientilor internati in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Univ. Dr Matei Bals" din Bucuresti, precum si comunicarea cu toate celelalte autoritati implicate.