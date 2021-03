Demisie la varful Spitalului Judetean de Urgenta Zalau. Paturile din unitatea medicala sunt ocupate la capacitate maxima

Unde a dus cresterea numarului de cazuri de COVID

"Consiliul Judetean Salaj a luat act de solicitarea doamnei Fit Georgeta , manager al Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, privind incetarea contractului de management inainte de termen incepand cu data de 8 martie 2021. Noul manager al Spitalului Judetean va fi prezentat maine, 9 martie 2021, in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc la sediul unitatii spitalicesti", se arata intr-o informate de presa transmisa luni de administratia judeteana.Georgeta Fit a fost manager al spitalului din ianuarie 2019 , cand a fost numita ca interimar pe acest post. La inceputul anului 2020 a castigat concursul organizat de cea mai mare unitate spitaliceasca din Salaj pentru acest post de conducere.Demisia managerului vine in contextul in care in judet se constata in ultimele zile o crestere a numarului de infectari cu SARS-Cov-2, iar paturile din unitatea medicala sunt ocupate uneori la capacitate maxima."Tara noastra si implicit judetul nostru se confrunta cu un nou val epidemiologic, crescand alarmant in ultimele saptamani cazurile pozitive COVID-19 care necesita spitalizare. Astfel, sistemul medical este din nou pus sub presiune, paturile sectiilor din prima linie - Boli Infectioase si Pneumologie - fiind ocupate in unele zile la capacitate maxima", precizau vineri, intr-o postare pe Facebook , reprezentantii SJU Zalau.Potrivit acestora, in cazul in care toate paturile sunt ocupate, pacientii cu COVID-19 sunt internati la unul din spitalele suport din Simleu Silvaniei sau Jibou.