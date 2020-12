De ce este mancarea atat de scumpa in Romania. Explicatiile specialistilor

Dublul standard nu a disparut

Risipa alimentara

Cat se consuma in alte state

Potrivit acestuia, romanul plateste cu adevarat mai multi bani pe mancare decat restul europenilor. Asta in contextul in care si salariile din Romania sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeana."Daca luam produse identice din vestul Uniunii Europene si estul Uniunii Europene vom vedea ca, din pacate, platim mai mult. De asemenea, acel dublu standard nu a disparut, astfel ca produsele sunt puse sub semnul intrebarii din punct de vedere calitativ", a completat Mierlea.Un motiv pentru care romanii cumpara foarte multe alimente tine si de o mentalitate a acestora, izvorata din anii de comunism. La noi si risipa alimentara reprezinta o problema."Cred ca ceea ce este mai grav e faptul ca accesul consumatorului la produsele agro-alimentare este determinat, intr-un fel, de pret. Nu citim si nu suntem foarte atenti la eticheta si, din acest considerent, cumparam produse agroalimentare de o calitate destul de indoielnica, cu foarte multi aditivi, conservanti, coloranti, celebrele E-uri, cu mult zahar si sare. Toate acestea se traduc prin faptul ca ocupam locuri fruntase la tot ceea ce inseamna o stare de sanatate precara, o imunitate precara, boli de inima sau cancere", a conchis specialistul.In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice.Alte state membre unde alimentele au o pondere mare in cheltuielile totale de consum ale gospodariilor sunt Lituania (20,2%) si Estonia (19,3%) In schimb, ponderea cheltuielilor pentru alimente si bauturi non-alcoolice in totalul cheltuielilor de consum este mai mica de 10% in trei state membre: Irlanda (8,6%), Luxemburg (8,9%) si Austria (9,7%).