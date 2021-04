Dupa maratonul vaccinarii de la Bucuresti din 7-9 mai, evenimente similare vor avea loc in marile centre universitare

Cand vor avea loc evenimentele

Concret, evenimentele se vor desfasura la Targu Mures, Cluj, Iasi si Craiova. Cel mai probabil aceste evenimente vor fi organizate la mijlocul lunii mai sau in a doua jumatate a acesteia, a punctat mediul militar.Potrivit lui Valeriu Gheorghita, maratonul vaccinarii care va fi organizat la Bucuresti in perioada 7-9 mai va fi urmat de evenimente similare in centre universitare precum Targu Mures, Cluj, Iasi si Craiova."Este un demers al corpului medical, al Universitatilor de Medicina si Farmacie, cu implicarea tuturor reprezentantilor autoritatilor locale, ca un semnal de solidaritate si de dorinta de a reveni la normalitate", a declarat Valeriu Gheorghita duminica seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24.Conform medicului, maratoanele vaccinarii in marile centre universitare ar urma sa aiba loc in weekend-ul 14-16 mai, sau in cel urmator.Acesta a mentionat ca foarte probabil maratonul de la Bucuresti va fi "impletit" si cu un eveniment social, artistic si cultural pentru "a da un semnal de dorinta de revenire la normalitate si la micile placeri pe care le aveam pana acum, cum ar fi sa mergi la un concert sau la teatru".La Bucuresti se intentioneaza organizarea a 50 de cabinete de vaccinare, care ar putea asigura imunizarea a peste 10.000 de oameni. "Foarte probabil, ca sa nu existe o diferentiere intre aceste evenimente vom folosi tot vaccin de la compania Pfizer", a precizat Gheorghita, referindu-se la maratonul vaccinarii din Capitala.Valeriu Gheorghita a catalogat maratonul vaccinarii de la Timisoara drept "un eveniment reusit". El a catalogat astfel de campanii drept "evenimente medicale cu foarte multe valente sociale"."Nu putem sa reusim unii fara ceilalti. Sunt oameni care stau si se uita de pe margine si evalueaza ritmul campaniei de vaccinare. Cred ca primul lucru, ca sa mearga bine campania de vaccinare, este sa mergi sa te vaccinezi", a mai afirmat medicul.