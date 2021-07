Maraton de vaccinare la piata de vechituri din Timisoara

Vaccinare in mediul rural

Echipele mobile se vor deplasa la domiciliu

De asemenea, in timpul saptamanii viitoare echipe mobile de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 se vor afla in mai multe localitati din judet."Maratonul de vaccinare va avea loc in 3 si 4 iulie, de la ora 10.00 la ora 18.00, in piata Flavia din Timisoara. Cei care doresc sa se imunizeze impotriva COVID-19 trebuie sa aiba la ei cartea de identitate si pot opta intre vaccinurile Johnson&Johnson (doza unica) si Pfizer (doua doze)", a anuntat Zoltan Nemeth pe Facebook Piata Flavia se afla pe strada Lacului din Timisoara . Si in mediul rural continua vaccinarea, astfel:Luni, 05.0.2021:Bethausen - in intervalul orar 10:00 - 15:00 la Centrul de Informare Turistica BethausenOhaba Lunga - in intervalul orar 14:00 - 15:00, la PrimarieBarna - in intervalul orar 9:30 - 10:30, la PrimarieJebel - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea ProfiMarti 06.07.2021:Moravita - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la PrimarieBecicherecu Mic - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la PrimarieBanloc - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea ProfiTraian Vuia - in intervalul orar 10:00 - 15:00, la Caminul Cultural JupaniMiercuri 07.07.2021:Teremia Mare - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea ProfiBiled - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la PrimarieJoi 8.07.2021Cenad - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la PrimarieMasloc - in intervalul orar 10:00 - 15:00, la Caminul Cultural AliosCarpinis - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea ProfiVineri 9.07.2021:Giarmata - in intervalul orar 12:00 - 18:00, la Centrul de permanenta GiarmataBucovat - in intervalul orar 10:00 - 15:00, la Caminul CulturalComlosu Mare - in intervalul orar 9:30 - 15:00, la Caminul CulturalTimisoara (VGP) - in intervalul orar 10:00 - 15:00, in parcarea ProfiDe asemenea, in cursul saptamanii urmatoare, echipele mobile se vor deplasa la domiciliu, la solicitarea persoanelor imobilizate, in Timisoara, in data de 07.07.2021.Numarul persoanelor vaccinate complet impotriva COVID-19, de la debutul campaniei si pana in prezent, in centrele de vaccinare din judetul Timis este de 200.283.De la 1 iulie, au fost redeschise targurile si talciocurile, odata cu noua etapa de relaxare a masurilor anti-COVID.