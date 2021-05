Medicul Valeriu Gheorghita anunta un maraton de vaccinare pentru adolescenti. Cand va avea loc evenimentul

"In momentul de fata e nevoie de o fragmentare cat mai mare a intregului proces de vaccinare. In perioada 31 mai - 1 iunie va fi un maraton de vaccinare dedicat adolescentilor. Asta inseamna ca adolescentii intre 16 si 18 ani, se vor prezenta pe tot parcursul programului de lucru in centrele de vaccinare si vor beneficia de acest proces", a declarat medicul militar Valeriu Gheorghita.Acesta sustine ca vaccinarea se va face in locuri atipice, si ca noul obiectiv al campaniei il reprezinta vaccinarea la sate. De asemenea, un nou maraton de vaccinare va avea loc in weekend in Bucuresti , conform medicului Valeriu Gheorghita.