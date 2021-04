Maraton de vaccinare la UMF Iasi, timp de trei zile, la jumatatea lunii mai. Peste 1.000 de cadre didactice si studenti implicati

Orice persoana care a implinit 16 ani poate veni la UMF Iasi doar cu buletinul, fara programare, incepand din 14 mai, de la ora 16.00, pana in 17 mai, ora 8.00, si va fi vaccinata cu prima doza de ser Pfizer. Rapelul se va asigura la 21 de zile de la prima doza, in weekendul 4-6 iunie. Pentru minori este necesar un acord scris al unui parinte sau tutore legal.In aceasta actiune de amploare, care are loc 24 de ore din 24, se vor implica, in mod voluntar, peste o mie de membri ai comunitatii academice a Universitatii, de la cadre didactice si studenti, pana la personal administrativ. Pe esplanada UMF Iasi va fi instalat un Info Point, iar in cladirea Universitatii vor fi amenajate 20 de fluxuri de vaccinare."Inca din luna martie a anului trecut, Universitatea de Medicina si Farmacie << Grigore T. Popa >> din Iasi s-a implicat cu toate resursele sale, materiale si umane, in lupta impotriva virusului SARS COv2. Deschiderea laboratorului de Biologie Moleculara pentru detectia SARS-CoV2, din cadrul Centrului de Cercetare si Medicina Experimentala CEMEX, campaniile provaccinare, deschiderea centrului de vaccinare in cadrul UMF Iasi, voluntariatul studentilor si al cadrelor didactice sunt doar cateva exemple care stau la baza politicii de responsabilitate sociala a UMF Iasi - adoptata si inteleasa de intreaga comunitate academica. Organizarea unei astfel de actiuni de catre Universitate este un pas firesc, asumat si care arata dorinta sincera a cadrelor didactice, medicilor, personalului administrativ si studentilor de a-si ajuta semenii sa se intoarca la o viata normala. Lumea trebuie sa inteleaga ca nu putem sa invingem pandemia daca nu ne vaccinam in numar cat mai mare, astfel incat sa putem ajunge la procentul necesar realizarii imunitatii de turma", a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iasi.Maratonul de vaccinare este organizat de UMF Iasi, in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica Iasi, Colegiul Medicilor Iasi, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, filiala Iasi (OAMGMAMR Iasi), Prefectura Iasi, Primaria Iasi, Consiliul Judetean Iasi si Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.Primul maraton de vaccinare din tara a avut loc la Timisoara, iar in perioada urmatoare vor avea loc evenimente similare si la Bucuresti Cluj-Napoca , Targu Mures si Craiova.