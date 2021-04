Aproape 7.000 de oameni s-au imunizat la Maratonul Vaccinarii de la Timisoara. Ce vedete s-au vaccinat la acest eveniment

La Maratonul Vaccinarii de la Timisoara s-au imunizat 6.700 de persoane, iar cele mai multe s-au prezentat in cursul zilei de sambata. Printre cei care s-au vaccinat la acest eveniment se numara membrii trupei rock Cargo, caricaturistul Stefan Popa Popa's si cantareata de muzica de petrecere Stana Izbasa, potrivit organizatorilor.Niciunul dintre cei imunizati la Maratonul Vaccinarii nu a raportat vreo reactie adversa majora.Maratonul Vaccinarii de la Timisoara a inceput vineri, 23 aprilie, la ora 16.00 si s-a incheiat luni, 26 aprilie, la ora 08.00 dimineata, iar oamenii s-au putut imuniza prezentand doar cartea de identitate.Proiectul initiat de Asociatia pentru ATI Aurel Mogosanu a adunat laolalta peste 400 de medici , asistente medicale de la toate spitalele din Timisoara, dar si studenti la Medicina. Acestia s-au organizat in grupe de cateva zeci, care care s-au schimbat la cateva ore pentru a face fata numarului de pacienti.Cei care s-au imunizat la acest Maraton al Vaccinarii au primi doze de ser de la Pfizer, iar rapelul va avea loc printr-un maraton identic la 21 de zile de la prima doza, la Sala Olimpia.Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita , a anuntat ca un Maraton al Vaccinarii va avea loc la Bucuresti , in week-endul 7-9 mai, iar acesta va fi urmat de evenimente similare in marile centre universitare - Targu Mures, Cluj, Iasi si Craiova.