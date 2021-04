Maraton al vaccinarii impotriva COVID-19, timp de 3 zile, la Timisoara. Sunt disponibile 10.000 de doze de vaccin Pfizer

In perioada 23-25 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri CRAFT de pe bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 22, se va desfasura un adevarat maraton de vaccinare , sub sloganul "Pune umarul pentru Timisoara. Vaccineaza-te!", potrivit unui comunicat al Primariei Timisoara.Pe parcursul a trei zile, atat ziua, cat si noaptea, sute de cadre medicale voluntare si studenti la Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara vor fi implicati in aceasta campanie."Ca medici in sectii de Terapie Intensiva, suntem ca niste medici de front, ne zbatem zilnic sa salvam cat mai multe vieti. Dar acum, fata de anul trecut pe vremea asta, avem puterea de a iesi impreuna din pandemie, prin vaccinare. Vaccinarea e gratuita, e eficienta, e sigura si ii indemn cu toata caldura pe toti timisorenii care inca nu s-au vaccinat sa se inscrie de indata pe platforma RoVaccinare si sa vina la Maratonul Vaccinarii.Salutam gestul de solidaritate al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, care a pus la dispozitie gratuit complexul CRAFT, cu toate facilitatile, asigurand astfel o locatie exceptionala pentru desfasurarea Maratonului vaccinarii", a declarat dr. Dorel Sandesc, seful Clinicii ATI din cadrul Spitalului Judetean Timisoara si presedintele Asociatiei pentru ATI "Aurel Mogoseanu"."Timisoara are sansa sa fie primul oras liber de Covid-19 daca ne vaccinam toti. Daca stiu ceva, e ca timisorenii sunt solidari la greu, de aceea ii chem pe toti timisorenii sa puna umarul pentru orasul lor, pentru scoli redeschise, pentru viata sportiva si culturala a orasului, pentru afacerile locale, pentru normalitatea de care ne e dor tuturor. Acum, la Maratonul Vaccinarii, e momentul sa ne demonstram dragostea pentru ai nostri si pentru Timisoara. Acum e momentul pentru victoria unei comunitati unite in fata virusului", a transmis primarul Timisoarei, Dominic Fritz