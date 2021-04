Un al doilea maraton de vaccinare impotriva COVID-19 va avea loc la Timisoara, intre 4 si 11 mai

"In centrul de vaccinare organizat de catre Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara, timp de o saptamana, in perioada 4 - 11 mai, se va efectua vaccinarea maraton cu program de functionare in regim de 24/24 h a persoanelor care doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19", potrivit unui comunicat de presa al unitatii medicale.Vaccinarea va incepe in 4 mai, la ora 08.00, si se va desfasura utilizand doze de vaccin Pfizer.Persoanele doritoare se vor putea prezenta fara o programare in platforma nationala de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19.Totodata, persoanele vaccinate vor fi inregistrate direct in Registrul electronic national al vaccinarilor si vor fi planificate pentru efectuarea dozei de rapel.In cadrul Spitalului Militar Timisoara functioneaza doua centre de vaccinare impotriva COVID-19, situate pe strada Nera nr. 2-4 Timisoara: unul pentru vaccinarea cu serurile Pfizer/Moderna si unul destinat vaccinarii cu ser AstraZeneca.In cadrul primului maraton al vaccinarii care a avut loc la Timisoara, in urma cu o saptamana, s-au vaccinat 6.722 de oameni.